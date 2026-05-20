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AI市民之槌攻蔣萬安游淑慧酸假掰 沈伯洋提一點反酸

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨上周徵召立委沈伯洋出戰北市長蔣萬安，沈伯洋今赴議會拜會民進黨團。記者洪子凱／攝影
民進黨上周徵召立委沈伯洋出戰北市長蔣萬安，沈伯洋今赴議會拜會民進黨團。記者洪子凱／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋團隊打造「AI市民之槌」，透過北市民熱線1999抓市長蔣萬安上任後十大民怨，強攻蔣萬安施政，國民黨議員游淑慧反嗆，沈所參考都是網路公開資料，就是在蹭不是創新，諷刺是「假掰之錘」。沈伯洋今回應，游對這套資料庫可能有誤會，有一大部分資料是包含她在內議員質詢，「我不會認為她的意見很假掰啦」。

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游淑慧今在臉書指出，沈伯洋團隊內部打造一套「AI市民之槌」，透過市府市民熱線1999抓市長蔣萬安上任後十大民怨，強攻蔣萬安施政，不過這些資料全數是市府公開資料，「坦白說市政府不怕你看不怕你學。」痛批沈伯洋此舉不叫創新叫蹭，更諷刺是「假掰之錘」、「又假，又掰」。

沈伯洋今表示，在整理這些資料庫的時候，也有包含議員們質詢，更佔了非常主要的部分，也包括議員資料，游淑慧的內容也含在內，「我不會認為他的意見是假掰的意見啦」，是很真實的反應市民意見，游可能是對於數據跟AI有一些誤會。

身兼沈伯洋競選辦公室總幹事吳思瑤表示，雖然上周三沈伯洋才被提名，但團隊其實已經籌備一個多月，沈伯洋更是做足功課，除了利用AI分析每位議員質詢、市民陳情的內容找出十大痛點，非常用心，相較於蔣萬安現階段甚至還被網路做出AI回應生產性，兩人視野、能力是完全不同層級的。

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