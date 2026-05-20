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「姓名貼丟捷運」遭蔣萬安酸亂丟垃圾 沈伯洋嗆：老鼠不吃我吃垃圾

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨上周徵召立委沈伯洋出戰北市長蔣萬安，沈伯洋今赴議會拜會民進黨團。記者洪子凱／攝影
民進黨上周徵召立委沈伯洋出戰北市長蔣萬安，沈伯洋今赴議會拜會民進黨團。記者洪子凱／攝影

民進黨上周徵召立委沈伯洋出戰北市長蔣萬安，不過日前立委吳沛憶、黃捷在直播開玩笑要把沈的姓名貼丟在捷運上，引發熱議，蔣今早受訪稱「不要在捷運上隨處丟垃圾」。沈伯洋今到台北市議會拜會民進黨團受訪稱，現階段環境衛生跟鼠患才是最重要問題，反嗆「老鼠不吃沈伯洋，老鼠吃掉在地上垃圾」。

2026九合一選舉

藍營粉專「政客爽」昨天貼出一段民進黨立委黃捷、吳沛憶加開零食會的影片片段，提及民進黨「最強推銷沈伯洋大法」，是到處喊沈伯洋、還有將沈伯洋的姓名貼一直丟在捷運地上，引發網友酸「自以為的幽默感？」，市長蔣萬安今早更反酸，「不要在捷運上隨處丟垃圾」

吳沛憶還原當天狀況是直播討論接到很多支持者電話要怎麼支持沈伯洋，她想強調每一個人都是沈伯洋最佳助選員，可以和身邊朋友介紹沈，蔣萬安不用那麼在意沈伯洋，市民真正關心是現在掉在地上是垃圾跟老鼠，台北市地上甚至捷運都有老鼠，拜託蔣把市民放在心上。

沈伯洋也諷刺，「老鼠不吃沈伯洋老鼠吃掉在地上垃圾」，現在對大家來說環境衛生跟鼠患才是最為重要的問題。

沈伯洋 蔣萬安 捷運 2026九合一選舉 台北市選舉

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