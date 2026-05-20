快訊

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

520遇台指期結算 台股收黑154點守住4萬關卡、台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡壁如宣布參選彰化縣長 黃國昌：非常驚訝、黨內將評估

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線即時報導
民眾黨主席黃國昌今談下屆彰化縣長選舉，強調非常擔心。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌今談下屆彰化縣長選舉，強調非常擔心。圖／聯合報系資料照片

台灣民眾黨前立法委員蔡壁如宣布參選下屆彰化縣長，黨主席黃國昌今表示，非常、非常驚訝她有這樣這樣的表示，當然守護彰化這件事情接下來要怎麼做，大家還要在各方面協助，發揮最大智慧，而民眾黨將在適當時間經黨內程序再向外界報告。

2026九合一選舉

蔡壁如建置LINE群組，發布民調顯示她超越國民黨徵召縣長參選人魏平政。她也對外說她很少來彰化，沒想到彰化民眾對她很好。蔡壁如已發布彰化政見第一篇，競逐態勢明確。

黃國昌今接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，談到蔡壁如參選下屆彰化縣長一事，黃國昌表示，2028選舉至關重要，這也就是為什麼2026跟國民黨簽下政黨協議，上周他出席國民黨提名新北市長參選人李四川的三重違勢大會，他跟大家講，面對攸關台灣未來發展、攸關人民福祉這麼重要的事情，「沒有個人小我，只有大我。」這是他這段時間處理選務相關事情時候唯一信念，在新北市是這樣，所以跟國民黨那邊，包括跟黨主席鄭麗文討論這件事情的時候，都是這樣想。

黃國昌說，他很擔心、非常擔心彰化縣的狀況，為了彰化他南下，不管是公開活動或私下了解，彰化縣有南彰化、北彰化，各個地方派系有不同政治力量的關係，真的是非常、非常複雜，當初他期待由國民黨立法委員謝衣鳯出戰，能夠把勝率拉到最高，只不過國民黨有國民黨的考慮，但他和民眾黨還是希望要派出能夠選贏的人。

黃國昌又說，蔡壁如突然說對彰化縣長有意思，這件事他和民眾黨也是非常、非常驚訝，既然她有這樣的表示，他請民眾黨彰化縣黨部主委進行一些評估，也徵詢黨內其他同志意見，因為畢竟民眾黨在彰化的提名也算完整，縣議員到鄉鎮市民代表甚至到村里長，就整個基層選舉結構，以全國來講跟新竹縣一樣提名最完整，所以彰化參選的同志想法很重要，因為在選戰節奏上會影響滿多。

針對蔡壁如參選彰化縣長一事，黃國昌表示，國民黨副秘書長講「監白合討論縣市不包括彰化」，可是民眾黨處理態度上還是以年底的勝選為最高目標，同時必須兼顧台灣民眾黨黨內已掛著正式提名的席次。

王淺秋問，這樣並未排除蔡壁如參選，還在評估當中？黃國昌回答「要想一想這話要怎麼講比較好」接著說，其實他們的態度某種程度已滿明確，只不過在適黨時間經黨內程序再向大家報告。王淺秋又問，所以對彰化選情還是很擔心？黃國昌回答，當然一定不是說魏平政律師是不好人選，他完全沒這個意思，但有時候相關的一些分析、彰化地方來的一些反映，及方方面面資訊綜合起來，要守護彰化這件事情接下來怎麼做，他覺得大家還要各方面都協助，發揮最大智慧。

黃國昌 彰化 蔡壁如 2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 民眾黨

延伸閱讀

民眾黨徵召邱臣遠選竹北市長 第一時間向高虹安遞出辭呈

支持魏平政？國民黨彰縣長人選拍板 王惠美給答案

魏平政競總擬設王惠美「幸運地」 蕭景田：魏敗選也不選立委

邱臣遠將披戰袍選竹北市長 林碩彥：尊重黨中央布局續拚議員連任

相關新聞

蔡壁如宣布參選彰化縣長 黃國昌：非常驚訝、黨內將評估

台灣民眾黨前立法委員蔡壁如宣布參選下屆彰化縣長，黨主席黃國昌今表示，非常、非常驚訝她有這樣這樣的表示，當然守護彰化這件事情接下來要怎麼做，大家還要在各方面協助，發揮最大智慧，而民眾黨將在適當時間經黨內程序再向外界報告。

正式起跑！沈伯洋今拜會北市議會民進黨團 曝下周將啟動市場大掃街

民進黨北市長參選人沈伯洋今日到北市議會拜會民進黨團議員，據了解會中除了與議員討論市政議題外，也聚焦選戰策略，而沈團隊也將開始相關拜票行程，除了周六將到關渡宮參香外，下週也將走入各市場拜票。

荒謬蔣萬安有意義嗎？殷瑋全面拆解「沈伯洋產生器」

北市長選戰白熱化，綠營及側翼猛攻「蔣萬安回應產生器」，北市研考會主委殷瑋今拆解民進黨台北市長參選人沈伯洋發言套路，將事情上綱到原則、拆解成元素、再告訴你程序，也成了「沈伯洋產生器」，例如市民廣場改建，沈伯洋會說，首先要有市府，其次要有廣場，然後要聽聽人民聲音要不要改建...

蔣萬安李四川合體視察無菸城市：雙北共治才會共好、全民之福

北市長蔣萬安今陪同新北市長參選人李四川參訪中山商圈的戶外負壓吸菸室，李四川今也表示，如果他當選，類似像新北耶誕城的部分，也可以來執行。

民眾黨將徵召邱臣遠參戰竹北 藍營喊話「藍白整合才有勝算」

民眾黨今天宣布，將於下午正式徵召前立委、新竹市副市長邱臣遠參選竹北市長，引發新竹地方政壇議論，也讓藍白整合議題再度成為選情發展關鍵。藍營地方也喊話，若未來藍白仍有合作空間，應尊重國民黨意願與地方基層聲音，畢竟唯有藍白整合，才更有機會拿下竹北市長寶座。

竹市「藍白大聯盟」成軍 藍白議員參選人合體高虹安拍定裝照

隨着年底九合一大選腳步進逼，新竹市藍白陣營全面啟動整合。新竹市長部分，藍白共同推舉現任市長高虹安爭取連任，高虹安日前與藍白提名的市議員參選人集體進棚拍攝聯名定裝照，地方人士分析，這場拍攝不僅宣告地方「藍白大聯盟」正式成軍，現場所展現的強大氣勢，更確立了高虹安坐穩藍白陣營選戰新竹唯一共主的地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。