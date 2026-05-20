蔡壁如宣布參選彰化縣長 黃國昌：非常驚訝、黨內將評估

台灣民眾黨前立法委員蔡壁如宣布參選下屆彰化縣長，黨主席黃國昌今表示，非常、非常驚訝她有這樣這樣的表示，當然守護彰化這件事情接下來要怎麼做，大家還要在各方面協助，發揮最大智慧，而民眾黨將在適當時間經黨內程序再向外界報告。

蔡壁如建置LINE群組，發布民調顯示她超越國民黨徵召縣長參選人魏平政。她也對外說她很少來彰化，沒想到彰化民眾對她很好。蔡壁如已發布彰化政見第一篇，競逐態勢明確。

黃國昌今接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，談到蔡壁如參選下屆彰化縣長一事，黃國昌表示，2028選舉至關重要，這也就是為什麼2026跟國民黨簽下政黨協議，上周他出席國民黨提名新北市長參選人李四川的三重違勢大會，他跟大家講，面對攸關台灣未來發展、攸關人民福祉這麼重要的事情，「沒有個人小我，只有大我。」這是他這段時間處理選務相關事情時候唯一信念，在新北市是這樣，所以跟國民黨那邊，包括跟黨主席鄭麗文討論這件事情的時候，都是這樣想。

黃國昌說，他很擔心、非常擔心彰化縣的狀況，為了彰化他南下，不管是公開活動或私下了解，彰化縣有南彰化、北彰化，各個地方派系有不同政治力量的關係，真的是非常、非常複雜，當初他期待由國民黨立法委員謝衣鳯出戰，能夠把勝率拉到最高，只不過國民黨有國民黨的考慮，但他和民眾黨還是希望要派出能夠選贏的人。

黃國昌又說，蔡壁如突然說對彰化縣長有意思，這件事他和民眾黨也是非常、非常驚訝，既然她有這樣的表示，他請民眾黨彰化縣黨部主委進行一些評估，也徵詢黨內其他同志意見，因為畢竟民眾黨在彰化的提名也算完整，縣議員到鄉鎮市民代表甚至到村里長，就整個基層選舉結構，以全國來講跟新竹縣一樣提名最完整，所以彰化參選的同志想法很重要，因為在選戰節奏上會影響滿多。

針對蔡壁如參選彰化縣長一事，黃國昌表示，國民黨副秘書長講「監白合討論縣市不包括彰化」，可是民眾黨處理態度上還是以年底的勝選為最高目標，同時必須兼顧台灣民眾黨黨內已掛著正式提名的席次。

王淺秋問，這樣並未排除蔡壁如參選，還在評估當中？黃國昌回答「要想一想這話要怎麼講比較好」接著說，其實他們的態度某種程度已滿明確，只不過在適黨時間經黨內程序再向大家報告。王淺秋又問，所以對彰化選情還是很擔心？黃國昌回答，當然一定不是說魏平政律師是不好人選，他完全沒這個意思，但有時候相關的一些分析、彰化地方來的一些反映，及方方面面資訊綜合起來，要守護彰化這件事情接下來怎麼做，他覺得大家還要各方面都協助，發揮最大智慧。