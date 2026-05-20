邱臣遠將披戰袍選竹北市長 林碩彥：尊重黨中央布局續拚議員連任

年底竹北市長選戰升溫，民眾黨布局逐漸明朗。日前新竹市副市長、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠、新竹縣議員林碩彥均傳出有意角逐竹北市長，不過黨中央預計今下午正式宣布徵召邱臣遠參選。對此，林碩彥表示，經過這段時間與黨主席黃國昌、前主席柯文哲及秘書長周榆修多次溝通後，最終決定尊重黨中央整體戰略布局與徵召安排，繼續投入新竹縣議員選舉，留守新竹縣議會。

身為民眾黨目前在新竹縣議會唯一一席議員，林碩彥擔任民意代表近8年，長期深耕竹北，也是率先表態有意參選竹北市長的人選之一，並曾公開向邱臣遠喊話，若對方投入選戰，盼能來一場「君子之爭」。

對於邱臣遠即將獲黨中央徵召參選竹北市長，林碩彥今天中午回應，這段時間不少鄉親、支持者及黨內夥伴關心民眾黨在竹北的布局，也持續給予鼓勵與期待。他表示，自己擔任民意代表近8年來，長期與團隊持續站在第一線傾聽民意、協助解決地方問題。近來也開始思考竹北未來的發展藍圖，涵蓋許多面向，因此萌生爭取竹北市長、承擔更多責任的想法。他強調，政治不該只是口號，而是對城市未來的責任。

不過，他也坦言，「政治從來不是只考慮個人，而是必須思考整體局勢與長遠發展。」經過多次溝通與討論後，決定接受黨中央安排，續拚縣議員連任，持續留在議會監督。他指出，目前民眾黨在新竹縣議會僅有1席，這不只是席次問題，更代表第三勢力在地方的重要監督力量，「現階段不能有任何閃失，這不是退讓，而是一份責任。」

林碩彥說，身為戰士不會退縮，只是有時候沒有選擇戰場的權利。未來若順利連任，將持續帶領民眾黨優秀夥伴投入新竹縣公職選舉，盼能在縣議會成立黨團，發揮更大的監督力量。

此外，他也提到，近年來持續培養年輕世代投入公共事務，目前已有2名年輕夥伴代表民眾黨參選竹北市民代表，希望讓更多願意改變地方政治的年輕人有機會參與公共事務。

林碩彥最後強調，竹北的未來從來不是靠一個人完成，而是需要一群願意相信改變、願意堅持的人共同努力。無論身處什麼位置，他都會持續留在竹北、站在第一線，為這座承載許多年輕家庭夢想的城市努力。