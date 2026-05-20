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蔣萬安李四川合體視察無菸城市：雙北共治才會共好、全民之福

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與國民黨新北市長參選人李四川（右）上午前往台北市心中山商圈視察無菸城市指定負壓式吸菸室。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（左）與國民黨新北市長參選人李四川（右）上午前往台北市心中山商圈視察無菸城市指定負壓式吸菸室。記者曾學仁／攝影

北市長蔣萬安今陪同新北市長參選人李四川參訪中山商圈的戶外負壓吸菸室，李四川今也表示，如果他當選，類似像新北耶誕城的部分，也可以來執行。

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蔣萬安今天陪同李四川參訪中山商圈的戶外負壓吸菸室設施，蔣萬安透露，其實北市府的負壓吸菸室，李四川在副市長任內也參與很多討論，並且給很多建議。李四川今天來參訪，也被問及「老師傅給蔣市長這個政策打幾分？」李四川笑說「他做得比我更專業。」

媒體問蔣，民進黨參選人沈伯洋批雙北共治不應「由上而下」。蔣說，北市府試辦無菸城市規畫，甚至調查顯示，超過九成市民滿意、並認同分流的管理方式，讓不吸菸的朋友免受二手菸、三手菸之苦，吸菸朋友可以到指定的吸菸區。且雙北就是一體，他與李四川有深度默契，透過深度協同治理，才是全民之福，「雙北要共治，才會共好。」

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蔣萬安說，根據電信信令調查，其實台北市日間流動人口數比夜間多65萬，且很大比例是來自新北的朋友，因此有一句話「日間台北、夜間新北」，雙北就是一體的，包括今天看的無菸城市，還有川伯提出的三十分鐘都會共同生活圈，其實雙北就是一體。

蔣說，他與李四川有深度默契，透過深度的協同治理，這才是全民之福，因此雙北要共治，才會共好。

媒體也追問，國民黨北市議員秦慧珠批評無菸政策缺配套，導致增加基層稽查工作量？蔣萬安說，無菸城市推動之前，先選定大型活動，包括去年的年貨大街及今年台北燈節雙展區，北市府來試辦無菸城市規畫，甚至調查顯示，超過九成市民滿意、並認同分流的管理方式。

蔣說，所以他宣布推動無菸城市的時候，就講得很清楚，會在今年底前完成規劃。任何一項新政策上路一定是要第一階段了解並彙整市民與使用者的意見及反饋，還有持續全面檢視，才能讓政體政策更周全、更全面，新政策上路也才能有所根據，對的事情市府會堅持。

李四川今天也「專業魂」分享吸菸室最重要是負壓，他說，負壓吸菸室還要有高級的過濾系統，將該有的煙過濾掉，讓進來吸菸的人才不會感覺是「毒氣室」，裡面空氣也才能交換，那時候蔣萬安市長提出來，他就跟新工處研究，該有的負壓設備，現在看起來，做得相當不錯。蔣萬安說，的確後來新工處做了四層過濾，甚至還會很快排風，從西門商圈到中山商圈，啟用之後民眾反映都相當正面。

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