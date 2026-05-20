民眾黨將徵召邱臣遠參戰竹北 藍營喊話「藍白整合才有勝算」

民眾黨今天宣布，將於下午正式徵召前立委、新竹市副市長邱臣遠參選竹北市長，引發新竹地方政壇議論，也讓藍白整合議題再度成為選情發展關鍵。藍營地方也喊話，若未來藍白仍有合作空間，應尊重國民黨意願與地方基層聲音，畢竟唯有藍白整合，才更有機會拿下竹北市長寶座。

竹北市被視為新竹縣2026選戰的重中之重，現任民進黨籍市長鄭朝方目前專注市政，是否尋求連任或另有布局尚未明朗；但藍白陣營早已暗潮洶湧，多人表態或積極布局。如今民眾黨率先宣布徵召邱臣遠投入竹北市長選戰，讓地方對藍白合作前景看法分歧。

地方政壇人士分析，原先不少人認為藍白仍會延續合作策略，共推最具勝算的人選迎戰綠營，但隨著民眾黨中央率先宣布徵召邱臣遠，也讓外界開始揣測，民眾黨是否有意自行推出人選、搶攻竹北選戰主導權，藍白合作模式恐再添變數。

有意參選竹北市長的國民黨新竹縣議員林禹佑表示，這是民眾黨的決定，他予以尊重，但也直言，民眾黨似乎沒有真正把地方聲音聽進去。他認為，若未來藍白有合作空間，仍應尊重國民黨的意願與地方基層聲音，「唯有藍白整合，才更有機會贏下竹北市長選戰。」

另一位有意角逐竹北市長的國民黨竹北市民代表會主席林啟賢則簡短回應「祝福」，表示國民黨內竹北市長初選競爭激烈，他會持續努力爭取提名，為竹北未來打拚。其他有意參選的人尚未對此回應。

對於國民黨後續布局，新竹縣黨部書記長莊佶霖回應，預計本月底前確定有意參選竹北市長的人選，並啟動黨內協調機制；若協調未果，將透過內參民調等方式，採取各方可接受的共決機制，推出國民黨最強候選人，再與民眾黨進一步協商整合，推出最終的竹北市長人選。

莊佶霖指出，相關規畫是依據國民黨與民眾黨簽署的「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，並經雙方協商工作小組決議推動。