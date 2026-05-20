竹市「藍白大聯盟」成軍 藍白議員參選人合體高虹安拍定裝照

隨着年底九合一大選腳步進逼，新竹市藍白陣營全面啟動整合。新竹市長部分，藍白共同推舉現任市長高虹安爭取連任，高虹安日前與藍白提名的市議員參選人集體進棚拍攝聯名定裝照，地方人士分析，這場拍攝不僅宣告地方「藍白大聯盟」正式成軍，現場所展現的強大氣勢，更確立了高虹安坐穩藍白陣營選戰新竹唯一共主的地位。

國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡說，基層要的就是團結，現在高虹安施政有感、又有全國性的高聲量，就是大家新竹藍白陣營最強的唯一母雞，這是不爭的事實，代表藍白大聯盟正式成軍。

民眾黨市議員李國璋說，高虹安當選新竹市長後，府會都延續藍白合作共識，即便跟這次選舉無關，藍白合的大方向本來就是確定也沒爭議的，與市議員參選人合照本來就是正常舉動，外界不用過度解讀，就合力把市政延續，絕對不是僅此於選舉，也是宣告往後四年要維持府會和平團結共治的局面。

地方政壇人士指出，這次高虹安直接與藍白提名的市議員參選人同框拍定裝照，直接向外界宣告新竹「非綠陣營」沒有模糊空間。國民黨的總召陳慶齡議員就表示：「基層要的就是團結！現在高市長施政有感、又有全國性的高聲量，她就是我們新竹藍白陣營最強的唯一母雞，這是不爭的事實。」

據現場人員透露，高虹安當天展現極高的領袖氣場，在鏡頭前與藍白議員參選人互動自然、默契十足。拍攝時，高虹安不僅主動與參選人討論如何擺出象徵「團結前進」的握拳與搭肩姿勢，更逐一和每位參選人深談地方需求，一呼百應的態勢不言而喻。

據悉，這批合照未來將會陸續出現在新竹大街小巷的選戰看板上，以「高虹安＋藍白聯軍」的鋼鐵陣容，直接衝擊綠營基本盤。這不僅是一次單純的拍照，更是一次藍白基層陸軍與空戰實力的深度結盟。

地方人士說，竹市過去政治結構敏感，高虹安能以一己之力讓國民黨與民眾黨基層參選人甘願放下黨派門戶之見，齊聚一堂打出「共主牌」，證明她在地方的治理成績與政治手腕已獲藍白陣營及部分無黨籍議員的深度認同，這股大團結氣勢也將對年底選情帶來決定性的影響。