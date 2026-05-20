統獨爭議發燒 蘇巧慧：台灣主權獨立 國號是中華民國 不必再辦公投

統獨爭議發燒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪表示，台灣是主權獨立國家，國號是「中華民國」，沒有必要就統獨議題再辦一次公投。

民進黨台北市長參選人沈伯洋先前稱民進黨已經沒有台獨黨綱，國民黨新北市長參選人李四川昨天出席活動時回應，表示對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧也提出兩國論的修憲，她應該要統一對外說明，如果真的有台獨黨綱，要不要去修黨綱。

蘇巧慧今天到中和區東德宮出席內政部舉辦的全民安全指示宣講會時表示，台灣已經是一個主權獨立的國家，國號名字叫做「中華民國」，兩岸互不隸屬，這是全民共識，並沒有必要再就統獨議題再辦一次公投。

她說，未來會全力守護這個國家，就像今天內政部舉辦全民安全指引講座，其實就是在守護在大家腳下的這一方土地，她強調，台灣會愈來愈好，所有人繼續加油。