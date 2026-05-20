沒邀鄭麗文主席？昨天宜蘭輔選吳宗憲...蔣萬安這樣說

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，昨傍晚辦首場大型造勢，邀請人氣王、宜蘭女婿北市長蔣萬安站台，但卻不見黨主席鄭麗文。媒體今天問蔣，是否怕「親中」影響選情？蔣說，這個要尊重候選人本身，昨天是吳宗憲邀請，剛好時間允許，就到宜蘭去幫忙。

「好朋友需要幫忙，該幫個忙一定不會少。」蔣萬安也提到，不過很可惜，昨天不是周三，不然他就會去清溝夜市，因為這夜市很熱鬧，有很多美食，但最重要下班時間，好朋友需要幫忙就到宜蘭去。

蔣萬安今天上午陪同新北市長參選人李四川參訪戶外負壓吸菸室，被問及昨天到宜蘭輔選，蔣萬安說，昨天他下班之後到宜蘭幫吳宗憲，最重要是因為吳宗憲是好朋友邀請，好朋友邀請當然義不容辭前去幫忙，加上太太是宜蘭人，我是宜蘭女婿，是正港宜蘭女婿，所以昨天去也算是回娘家。