影／雙北市長選戰變成合體戰？蘇巧慧：城市之間本就是既競爭又合作

民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧昨首度同框前往北市第一魚果市場掃街，而國民黨新北市長參選人今天也與台北市蔣萬安合體視察負壓吸菸室，引起外界關注這場直轄市長選舉要是打造一個二對二的態勢，對此，蘇巧慧今表示，尊重每個競選團隊的策略和節奏，城市之間就是既競爭又合作，她的新北隊會和台北隊共同組成「新世代連線」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到中和區東德宮出席內政部舉辦的全民安全指示宣講會，由於蘇巧慧昨天與民進黨台北市長參選人沈伯洋首度同框前往北市第一魚果市場掃街，國民黨新北市長參選人今天也與台北市蔣萬安合體視察負壓吸菸室，引起外界關注這場直轄市長選舉要是打造一個二對二的選戰態勢。

對此，蘇巧慧今表示，尊重每個競選團隊的策略和節奏。她的新北隊也會和台北隊共同組成「新世代連線」。她說，她們的願望就是要新世代扛起雙北的新時代，這個過程當中大家已經看到，她們陸續推出六大福利政見、四大青年支持政見、三大家庭照顧政見、毛小孩政見及新皇冠海岸、鑽石三城的觀光計畫等等，這些政見都是希望讓新北能夠越來越好。

蘇巧慧說，她覺得城市之間就是既競爭又合作，雙方可以在一起努力的地方共同合作，但也會各自發展自己的特色，讓自己的城市更有趣。她說，她的新世代連線，會在不同的城市提出種種方案，希望讓未來的雙北都能夠有新時代，彼此合作、競爭、共好，最好的時代就是現在。