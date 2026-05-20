沈伯洋打造「AI市民之槌」...蔣萬安舉無菸城市：早已經在做

民進黨北市長參選人沈伯洋團隊打造「AI市民之槌」，透過北市民熱線1999抓市長蔣萬安上任後十大民怨，強攻蔣萬安施政。蔣萬安今被問及此事，蔣說，1999都是公開資料，歡迎全民大眾一起來更深入了解市政，了解市民需求。

媒體也問蔣，是否認同沈伯洋提出的「休時對齊」政見？蔣說，他不太理解沈整個政策內容，不過台北市從今年3月就正式上路「育兒家庭減工時不減薪」政策，已有349家企業響應加入申請計畫，遠超過市府預期，市府也會持續歡迎各中小企業、有育兒家庭的爸爸媽媽加入，受惠這個政策，市府會持續努力。

蔣萬安提到，北市府透過民眾進線1999通報，市府會分析市民需求，所以像今天來看的戶外負壓吸菸室，就是其中一個案例。北市研考會每周都會報告1999市民進線內容數據，並且會做長期分析整理，當中也彙整出相關新的政策，就像今天看的無菸城市。