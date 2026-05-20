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國民黨桃園議員初選全部出爐 黨部主委蔡忠誠籲團結

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市龜山區議員初選出爐，桃園市黨部主委蔡忠誠（左3）籲團結拚勝選。圖／國民黨桃園市黨部提供
國民黨桃園市龜山區議員初選出爐，桃園市黨部主委蔡忠誠（左3）籲團結拚勝選。圖／國民黨桃園市黨部提供

國民黨桃園市龜山議員提名席次4搶3，初選民調結果今出爐，由新人高華駿、林明義與江冠妤出線。國民黨各區議員提名隨龜山初選結果底定，桃園市黨部主委蔡忠誠呼籲團結，共創幸福桃園。

2026九合一選舉

國民黨桃園市黨部指出，桃園市第二選區（龜山區）除現任議員孫韻璇報准參選外，共有 4 位新人登記爭取 3 席提名，經連續 3 天全民調激戰，最終由高華駿、林明義、江冠妤三人勝出。

藍營今年在桃園布局共提名37席，另有孫韻璇與龍潭區前議員林昭賢報備參選。蔡忠誠表示，初選階段已告一段落，接下來最重要的任務就是全黨上下團結一致、整軍出擊。不論是勝選獲得提名者，還是民調中惜敗的同志，都是國民黨扎根基層、不可或缺的珍貴戰力，大家必須攜手組成「最強桃園隊」，共同為桃園打拚。

蔡忠誠強調，中國國民黨在桃園長期深耕基層、腳踏實地服務，從此次各區議員初選湧現許多資深民代、優秀現任議員及充滿熱忱的新生代人才，即可看出不論是老將或新秀，都對桃園的未來充滿信心，也反映出桃園市民對國民黨執政方向的高度認同。

蔡忠誠說，桃園在張善政執政下，擺脫過去的停滯，市政建設全面穩健推進。不僅在福利政策上推動「國中小免費營養午餐」、「加碼生育津貼與婦幼發展局成立」、「教科書免費」等政策，讓年輕家庭實質有感；在交通基層建設上，積極推進桃園捷運，力拚捷運綠線北段於2026年底通車，同時，透過積極招商引資，成功打造桃園科技廊帶、活絡地方經濟。要延續進步，議會必須穩定過半，呼籲藍營全體團結一致，以「市長高票連任、議會席次過半」為共同目標。

國民黨桃園市龜山區議員初選出爐，桃園市黨部主委蔡忠誠（左3）籲團結拚勝選。圖／國民黨桃園市黨部提供
國民黨桃園市龜山區議員初選出爐，桃園市黨部主委蔡忠誠（左3）籲團結拚勝選。圖／國民黨桃園市黨部提供

國民黨 桃園 民調 2026九合一選舉 桃園市選舉

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