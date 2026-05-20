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曾提案「兩國論入憲」李四川喊話蘇巧慧： 不要為選舉把信念丟掉
民進黨新北市長參選人蘇巧慧被挖出，過去曾提出「兩國論入憲」的修憲提案，蘇巧慧陣營昨說，回歸市政討論才是市民之福。國民黨新北市長參選人李四川被問及此議題，李四川喊話蘇巧慧，「一個人的信念應該從一而終，不要為了選舉，就把自己的信念丟掉。」
2026九合一選舉
李四川今天到台北市中山商圈參訪戶外負壓吸菸室受訪表示，她的對手（蘇巧慧）曾提出兩國論修憲，大家都知道，如果這是蘇的信念，就要大膽講出來，不要為了選舉。至於他自己，從頭到尾談的都是市政，從來沒有意識形態，尤其他從行政單位轉到現在選舉，就是「做事的人」，自己的信念永遠是這樣。
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