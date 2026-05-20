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綠推銷沈伯洋「姓名貼丟捷運」 蔣萬安急喊：垃圾別丟捷運上

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川到中山捷運站旁的心中山商圈參訪負壓吸菸室，媒體問蔣，民進黨的最強推銷沈伯洋大法看法？蔣萬安一聽到這個問題，先是露出驚訝表情問「丟到捷運地上？」圖／引用自直播
蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川到中山捷運站旁的心中山商圈參訪負壓吸菸室，媒體問蔣，民進黨的最強推銷沈伯洋大法看法？蔣萬安一聽到這個問題，先是露出驚訝表情問「丟到捷運地上？」圖／引用自直播

民進黨上周徵召立委沈伯洋出戰北市長蔣萬安，有藍營粉專「政客爽」昨天貼出一段民進黨立委黃捷、吳沛憶加開零食會的影片片段，提及民進黨「最強推銷沈伯洋大法」，是到處喊沈伯洋、還有將沈伯洋的姓名貼一直丟在捷運地上，引發網友酸「自以為的幽默感？」市長蔣萬安今也被問此議題，也急宣導，請民眾不要在捷運上隨處丟垃圾。

2026九合一選舉

蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川到中山捷運站旁的心中山商圈參訪負壓吸菸室，媒體問蔣，民進黨的最強推銷沈伯洋大法看法？蔣萬安一聽到這個問題，先是露出驚訝表情問「丟到捷運地上？」

蔣萬安當場問，捷運公司的人應該有在....，蔣說，要做宣傳行銷可以理解，但不要在捷運上隨處丟垃圾。

蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川到中山捷運站旁的心中山商圈參訪負壓吸菸室，媒體問蔣，民進黨的最強推銷沈伯洋大法看法？蔣萬安一聽到這個問題，先是露出驚訝表情問「丟到捷運地上？」圖／引用自直播
蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川到中山捷運站旁的心中山商圈參訪負壓吸菸室，媒體問蔣，民進黨的最強推銷沈伯洋大法看法？蔣萬安一聽到這個問題，先是露出驚訝表情問「丟到捷運地上？」圖／引用自直播

沈伯洋 蔣萬安 捷運 2026九合一選舉 台北市選舉 李四川 新北市選舉

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