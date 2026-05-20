新竹市府證實邱臣遠請辭副市長 黃國昌下午將宣布徵召戰竹北市長

面對2026布局，民眾黨主席黃國昌今天正式宣布，今下午將正式徵召新竹市副市長邱臣遠挑戰竹北市長選舉，且邱臣遠知道自己今天要被徵召，就已經跟新竹市長高虹安遞出辭呈，並且即刻生效。新竹市政府人事處今早證實，副市長邱臣遠因個人生涯規畫，已於昨天提出辭呈，自今日生效。

黃國昌今天上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問。針對竹北市長選舉，黃國昌表示，昨天民眾黨選決會有開會，已通過要徵召邱臣遠出戰竹北市長，因黨內規定徵召程序還要通過中央委員會，所以今下午會再開中央委員會，然而黨內已有高度共識，所以應會順利通過，隨後也會開記者會跟社會報告徵召邱臣遠角逐竹北市長。

新竹市政府人事處表示，副市長邱臣遠因個人生涯規畫，已於5月19日提出辭呈，自今日生效。市府表示，感謝邱副市長任內協助推動市政建設與各項政策工作，對於其投入與貢獻表達肯定與感謝。

國民黨中央將竹北市長列為「特殊選區」，由國民黨與民眾黨透過協商機制，共同推舉候選人。國民黨部分，已有縣議員邱靖雅、吳旭智填寫參選意願書與切結，檯面上有意爭取的還有縣議員林禹佑、竹北市民代表會主席林啟賢。前消保官靳邦忠日前現身國民黨竹北選舉小組會議也引發關注。

國民黨新竹縣黨部指出，之後會邀集有意參選竹北市長的人選協調，透過公平機制，推選出國民黨的人選，至於民眾黨也會推選出一人，屆時再透過兩黨協調出的機制，決定最後人選。