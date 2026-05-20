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國民黨台中市議員明起提名領表登記 3選區採徵召不受理
國民黨台中市黨部今天公告2026年台中市議員選舉提名作業領表登記時程，預計5月21日至22日辦理領表，5月21日至23日辦理登記，不過東南區、太平及大里3個選區採徵召現任議員，不辦理領表登記作業。
2026九合一選舉
國民黨台中市黨部指出，此次提名領表登記作業開放14個選區辦理，包括第1至10選區、第14至17選區；第11選區（東、南區）、第12選區（太平區）、第13選區（大里、霧峰區）因考量議員當選席次最大化、國民黨和民眾黨合作等因素，不辦理意見徵詢及領表登記作業。
國民黨台中市黨部強調，已提報建議徵召東南區、太平及大里3個選區現任議員，徵召人選將連同其他區建議提名名單一併呈送中央黨部決定。領表及登記受理的地點都在台中市黨部，辦理時間上午10時至下午4時。
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