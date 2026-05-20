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新聞幕後／蔣萬安到宜蘭引千人「暴動」 地方力讚總統級輔選來襲

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台北市長蔣萬安昨晚現身吳宗憲首場千人懇託會，一抵達會場時，大批鄉親簇擁上前，爭相握手、拍照。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安昨晚現身吳宗憲首場千人懇託會，一抵達會場時，大批鄉親簇擁上前，爭相握手、拍照。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安被視為國民黨2026年選戰母雞，昨晚到宜蘭力挺縣長參選人吳宗憲，熱情群眾見到他相當興奮，搶著握手、拍照，藍營地方人士觀察，政治明星蔣萬安來輔選就有加分，藍白更力讚「總統級輔選」。

2026九合一選舉

蔣萬安現身吳宗憲首場千人懇託會，一抵達會場時，大批鄉親簇擁上前，爭相握手、拍照，群眾沿路夾道歡迎，進入會場後，現場氣氛更加熱絡，短短一段路也是走了些許時間。

蔣萬安致詞以宜蘭腔「今天勁歡喜來到這」開場，展現宜蘭女婿的親切感。他的人氣之旺，不只婆婆媽媽，民眾黨支持者也都擠過去跟蔣萬安拍照；散場後，舞台前仍擠滿人潮，包含民眾、民代參選人要求合照，蔣來者不拒，停留10多分鐘才離開。

國民黨宜蘭縣議員林岳賢直呼，蔣萬安口條好、年輕帥氣且歷練2任立委和台北市長，昨晚現場就像超級巨星，宜蘭人以這位宜蘭女婿為榮，他也是國民黨未來最期待的一顆星。此外，北宜是生活共同圈，蔣萬安與吳宗憲更是一體，許多鄉親昨晚都是為了看他們倆而來。

林岳賢透露，自己還特地跟蔣萬安說「你要多來幾遍，就當回來看岳父母」，但他坦言蔣是國民黨最耀眼的政治明星，一定會去輔選全國各縣市長參選人，不能獨厚宜蘭縣，可以肯定的是「一定會再來好幾次」，昨晚甚至有總統級輔選的感覺。

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠觀察，昨晚蔣萬安到場的氣勢磅礡，大家都滿喜歡他，老少通吃，例如長輩姐姐們上前拍照，他甚至蹲低、主動幫拿手機拍照，可見待人的細膩度，蔣受歡迎程度之高，有「總統級輔選」之姿。現場致詞以宜蘭腔台語融入，滿滿誠意，謙虛再提吳宗憲比他厲害之處、細數吳的政見，確實有備而來。

身為白營代表的陳琬惠對蔣萬安讚不絕口，「他對我的禮數真的做到很足」，從台上、台下到離場，蔣萬安不只一次向她握手表達謝意，就連坐上車要離去時，還特地開窗跟她說謝謝。

蔣萬安幕僚觀察，昨晚宜蘭場人氣爆棚，散場時，蔣萬安從台上被圍到台下，又被人潮推回到台上合拍吳宗憲背板。近期3場跨區場合都很熱絡，包含新北參加「董事長開講」節目，觀眾熱情不在話下，更有群眾衝來後台想見面。

幕僚說，蔣萬安到雲林市政交流，不少農會、漁場員工路過都跑來合照，更誇張的是，下午回程前，本來街上沒什麼人，蔣自己下車去買虎尾知名鴨蛋糕、蓮藕茶，結果瞬間被包圍，就連對面的魷魚羹老闆也拉他一起拍照，差點趕不上高鐵。

至於輔選下一站將到哪，幕僚說，「該幫的忙不會少幫，一定是以台北為主，同時與各縣市連線，打出治理品牌。」

「宜蘭女婿」的台北市長蔣萬安昨晚到宜蘭力挺縣長參選人吳宗憲，藍營民代邀請合照，蔣來者不拒。記者林佳彣／攝影
「宜蘭女婿」的台北市長蔣萬安昨晚到宜蘭力挺縣長參選人吳宗憲，藍營民代邀請合照，蔣來者不拒。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安昨晚到宜蘭力挺縣長參選人吳宗憲，熱情群眾見到他相當興奮，搶著握手、拍照。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安昨晚到宜蘭力挺縣長參選人吳宗憲，熱情群眾見到他相當興奮，搶著握手、拍照。記者林佳彣／攝影

「北台最強輔選母雞」台北市長蔣萬安昨天一走進會場，受到民眾熱情歡迎。記者胡經周／攝影
「北台最強輔選母雞」台北市長蔣萬安昨天一走進會場，受到民眾熱情歡迎。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安昨晚到宜蘭藍營活動的人氣之旺，老少通吃，藍白營支持者也都擠上前爭相合照。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安昨晚到宜蘭藍營活動的人氣之旺，老少通吃，藍白營支持者也都擠上前爭相合照。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安昨晚到宜蘭，現場還有民眾幫孩子與蔣合照。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安昨晚到宜蘭，現場還有民眾幫孩子與蔣合照。記者林佳彣／攝影

蔣萬安 吳宗憲 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 台北市選舉

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