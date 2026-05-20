民眾黨徵召邱臣遠選竹北市長 第一時間向高虹安遞出辭呈

迎戰2026年地方選舉，新竹市副市長邱臣遠確定轉換戰場，民眾黨主席黃國昌今天證實，民眾黨中央委員會預計徵召邱臣遠參選新竹縣竹北市長，對方同時已經向新竹市長高虹安遞出辭呈，也就是辭掉現在手邊的工作，接受民眾黨徵召參選竹北市長。

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對新竹縣竹北市長提名作業，他說民眾黨選決會昨天有開會，通過徵召邱臣遠參選竹北市長，「今天要在中央委員會順利通過，應該不會有任何問題」，因為民眾黨不斷在布局，邱臣遠在黨內也有非常高度的共識。

黃國昌指出，邱臣遠是一個做事很有分寸、知道進退的人，「當他知道要被民眾黨徵召參選新竹縣竹北市長，其實就已經有跟高虹安提出辭呈。」

黃國昌說，邱臣遠的辭職也是即刻生效，絕對不會像運動部前次長鄭世忠，「辭職生效日是把所有假都放完，等於是多了20幾天的假，等我領完錢再說」，難道這就是民進黨的官箴跟標準嗎？如果監察院前院長陳菊可以一年多不上班，下面的官員當然就是風行草偃、有樣學樣。

此外，國民黨上周徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如也表達有意代表民眾黨角逐。黃國昌表示，2026年地方選舉的結果，對於2028年全國大選至關重要，這也是為何民眾黨與國民黨簽訂政黨合作協議，面對年底選舉沒有個人的小我、只有大我，「這是我在處理選務相關的事情，這段時間唯一有的信念。」

黃國昌透露，為了彰化縣長的事情，自己已經南下好幾次，當地的地方派系、政治力量非常複雜，「當初我期待提名最強的謝衣鳯出戰，就是希望能夠把勝率拉到最高，只不過國民黨有他們的考慮，整體上我們還是希望要派出能夠選贏的人，這件事情很重要。」

「壁如姐突然對彰化縣長有意思，我們也非常驚訝」，黃國昌說，既然對方有這樣的意願，他就請彰化縣黨部進行評估，同時也要徵詢黨內其他同志的意見，畢竟民眾黨在彰化縣的提名很完整，從縣議員、鄉鎮市民代表到村里長都有，這些參選同志的想法當然很重要。

面對主持人王淺秋詢問，蔡壁如參選彰化縣長未定，民眾黨是否還在評估當中，黃國昌則表示，「其實他們的態度，某個程度上已經蠻明確，我想在一個適當時間，經過黨內程序再跟大家報告」，自己並非認為魏平政是不好的人選，而是綜合相關分析與地方來的反應，「守住彰化這件事情，接下來各方面都要協助，發揮最大的智慧。」

此外，民眾黨稍早發布「竹北邱臣遠，幸福真永遠」記者會採訪通知，提及邱臣遠長期深耕新竹、照顧民生福祉，市政表現亮眼備受肯定，本次爭取在地方延續服務精神和執行力、為鄉親服務，因此民眾黨將徵召其參選竹北市長，並在黨公職的見證下展現對選民的責任與承諾。