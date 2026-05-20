快訊

520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

詐騙逼死豐原王家一家五口 「李團長」詐欺重判11年

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」！受訓內容曝光 部分已赴烏作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨徵召邱臣遠選竹北市長 第一時間向高虹安遞出辭呈

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪證實，民眾黨確定徵召邱臣遠參選新竹縣竹北市市長。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪證實，民眾黨確定徵召邱臣遠參選新竹縣竹北市市長。圖／聯合報系資料照片

迎戰2026年地方選舉，新竹市副市長邱臣遠確定轉換戰場，民眾黨主席黃國昌今天證實，民眾黨中央委員會預計徵召邱臣遠參選新竹縣竹北市長，對方同時已經向新竹市長高虹安遞出辭呈，也就是辭掉現在手邊的工作，接受民眾黨徵召參選竹北市長。

2026九合一選舉

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對新竹縣竹北市長提名作業，他說民眾黨選決會昨天有開會，通過徵召邱臣遠參選竹北市長，「今天要在中央委員會順利通過，應該不會有任何問題」，因為民眾黨不斷在布局，邱臣遠在黨內也有非常高度的共識。

黃國昌指出，邱臣遠是一個做事很有分寸、知道進退的人，「當他知道要被民眾黨徵召參選新竹縣竹北市長，其實就已經有跟高虹安提出辭呈。」

黃國昌說，邱臣遠的辭職也是即刻生效，絕對不會像運動部前次長鄭世忠，「辭職生效日是把所有假都放完，等於是多了20幾天的假，等我領完錢再說」，難道這就是民進黨的官箴跟標準嗎？如果監察院前院長陳菊可以一年多不上班，下面的官員當然就是風行草偃、有樣學樣。

此外，國民黨上周徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如也表達有意代表民眾黨角逐。黃國昌表示，2026年地方選舉的結果，對於2028年全國大選至關重要，這也是為何民眾黨與國民黨簽訂政黨合作協議，面對年底選舉沒有個人的小我、只有大我，「這是我在處理選務相關的事情，這段時間唯一有的信念。」

黃國昌透露，為了彰化縣長的事情，自己已經南下好幾次，當地的地方派系、政治力量非常複雜，「當初我期待提名最強的謝衣鳯出戰，就是希望能夠把勝率拉到最高，只不過國民黨有他們的考慮，整體上我們還是希望要派出能夠選贏的人，這件事情很重要。」

「壁如姐突然對彰化縣長有意思，我們也非常驚訝」，黃國昌說，既然對方有這樣的意願，他就請彰化縣黨部進行評估，同時也要徵詢黨內其他同志的意見，畢竟民眾黨在彰化縣的提名很完整，從縣議員、鄉鎮市民代表到村里長都有，這些參選同志的想法當然很重要。

面對主持人王淺秋詢問，蔡壁如參選彰化縣長未定，民眾黨是否還在評估當中，黃國昌則表示，「其實他們的態度，某個程度上已經蠻明確，我想在一個適當時間，經過黨內程序再跟大家報告」，自己並非認為魏平政是不好的人選，而是綜合相關分析與地方來的反應，「守住彰化這件事情，接下來各方面都要協助，發揮最大的智慧。」

此外，民眾黨稍早發布「竹北邱臣遠，幸福真永遠」記者會採訪通知，提及邱臣遠長期深耕新竹、照顧民生福祉，市政表現亮眼備受肯定，本次爭取在地方延續服務精神和執行力、為鄉親服務，因此民眾黨將徵召其參選竹北市長，並在黨公職的見證下展現對選民的責任與承諾。

高虹安 邱臣遠 竹北 2026九合一選舉 民眾黨 黃國昌 新竹縣選舉

延伸閱讀

「完全沒想過會選市長」莊競程披綠袍戰竹市 他還原被賴總統欽點過程

支持魏平政？國民黨彰縣長人選拍板 王惠美給答案

魏平政競總擬設王惠美「幸運地」 蕭景田：魏敗選也不選立委

高虹安官司左右選情？ 莊競程：不會把重心放在對手或泥巴戰

相關新聞

新聞幕後／蔣萬安到宜蘭引千人「暴動」 地方力讚總統級輔選來襲

台北市長蔣萬安被視為國民黨2026年選戰母雞，昨晚到宜蘭力挺縣長參選人吳宗憲，熱情群眾見到他相當興奮，搶著握手、拍照，藍營地方人士觀察，政治明星蔣萬安來輔選就有加分，藍白更力讚「總統級輔選」。

民眾黨徵召邱臣遠選竹北市長 第一時間向高虹安遞出辭呈

迎戰2026年地方選舉，新竹市副市長邱臣遠確定轉換戰場，民眾黨主席黃國昌今天證實，民眾黨中央委員會預計徵召邱臣遠參選新竹縣竹北市長，對方同時已經向新竹市長高虹安遞出辭呈，也就是辭掉現在手邊的工作，接受民眾黨徵召參選竹北市長。

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

民進黨近日確定將推派黨內立委沈伯洋角逐台北市長後，引發政壇與媒體圈熱議。資深媒體人謝寒冰坦言，自己原本認為此事「絕對不可能」，甚至公開打賭，若成真就發送1000份雞排。如今消息逐漸明朗，他也兌現承諾，宣布將於本週分兩天在台北兩家電視台門口發放雞排，邀請民眾到場領取。

綠推銷沈伯洋「姓名貼丟捷運」 蔣萬安急喊：垃圾別丟捷運上

民進黨上周徵召立委沈伯洋出戰北市長蔣萬安，有藍營粉專「政客爽」昨天貼出一段民進黨立委黃捷、吳沛憶加開零食會的影片片段，提及民進黨「最強推銷沈伯洋大法」，是到處喊沈伯洋、還有將沈伯洋的姓名貼一直丟在捷運地上，引發網友酸「自以為的幽默感？」市長蔣萬安今也被問此議題，也急宣導，請民眾不要在捷運上隨處丟垃圾。

新竹市府證實邱臣遠請辭副市長 黃國昌下午將宣布徵召戰竹北市長

面對2026布局，民眾黨主席黃國昌今天正式宣布，今下午將正式徵召新竹市副市長邱臣遠挑戰竹北市長選舉，且邱臣遠知道自己今天要被徵召，就已經跟新竹市長高虹安遞出辭呈，並且即刻生效。新竹市政府人事處今早證實，副市長邱臣遠因個人生涯規畫，已於昨天提出辭呈，自今日生效。

綠營市民之槌攻蔣萬安 她轟沈伯洋：這叫假掰之錘、又假又掰

民進黨北市長參選人沈伯洋傳團隊內部打造一套「ＡＩ市民之槌」，透過市府市民熱線1999抓市長蔣萬安上任後十大民怨，強攻蔣萬安施政。當年推出1999的前市長郝龍斌幕僚、草擬1999政見的北市議員游淑慧今天在臉書說，「這不叫創新，這叫蹭。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。