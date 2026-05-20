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曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨推派立委沈伯洋角逐參選台北市長，讓兩位媒體人分別發放雞排、珍奶兌現諾言。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
民進黨推派立委沈伯洋角逐參選台北市長，讓兩位媒體人分別發放雞排、珍奶兌現諾言。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

民進黨近日確定將推派黨內立委沈伯洋角逐台北市長後，引發政壇與媒體圈熱議。資深媒體人謝寒冰坦言，自己原本認為此事「絕對不可能」，甚至公開打賭，若成真就發送1000份雞排。如今消息逐漸明朗，他也兌現承諾，宣布將於本週分兩天在台北兩家電視台門口發放雞排，邀請民眾到場領取。

2026九合一選舉

謝寒冰18日透過臉書發文，除了評論國內政治議題，也同步公布「冰哥發雞排」的具體時間與地點。第一場將於5月21日（週四）下午2時，在TVBS總部（台北市內湖區瑞光路451號）舉行；第二場則訂於5月22日（週五）下午2時，在中天電視總部（台北市內湖區民權東路六段25號）發放。

謝寒冰也透露，這次活動獲得多位友人與支持者贊助，包括台中廣播公司總經理莊子富贊助2萬元、台北市議員徐弘庭贊助1萬6000元、哏傳媒台長贊助1萬元，以及好友李永吉贊助3萬元，協助完成這場「雞排之約」。

另一位資深媒體人黃揚明，昨(19)日也在臉書宣布加入這場另類政治活動。黃揚明表示，自己先前曾在《大新聞大爆卦》節目中承諾，如果謝寒冰發雞排，他將同步提供100杯珍珠奶茶，讓支持者「雞排配珍奶」一次到位。

黃揚明指出，珍珠奶茶將於5月22日下午2時，在中天電視台門口與謝寒冰的第二場雞排發放同步進行。不過，他也特別說明，當天本人不會親自到場，而是以實際行動兌現承諾，笑稱自己只是「搭冰哥的順風車」。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 謝寒冰 黃揚明 雞排 珍奶

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