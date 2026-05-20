賴清德就職2周年 張啓楷轟民進黨對嘉市建設跳票要求總統道歉

今天是賴清德總統就職2周年，立法院對賴清德彈劾案昨天遭否決，創憲政史首次總統彈劾案紀錄；藍白共推嘉義市長參選人張啓楷猛轟民進黨，昨上網路政論節目批民進黨對嘉市重大建設跳票，今天又在臉書發文製圖卡，要求賴總統為嘉市重大建設跳票向嘉義市民道歉。

張啓楷表示，嘉市鐵路高架化爭議延宕，中央當年承諾，若地方願意由地下化改為經費較低高架化，中央全額負擔。台中鐵路高架化獲中央全額補助288.31億元，早已完工通車，但嘉市同樣改採高架化方案，卻仍須自籌48.2億元，質疑中央「同樣標準卻不同待遇」。他指出，市民等待超過20年，原訂2026年完工高架化工程，如今再延後3年。中央將原因歸咎於水上基地遷建及施工發現考古遺址，但他認為，若中央真正重視嘉義，就應積極協調解決，而非讓地方一再空等。

張啓楷也批評嘉義高鐵站聯外輕軌進度停滯，嘉義高鐵站是全國唯一沒有聯外軌道系統的高鐵站。行政院長卓榮泰曾公開表示372億元工程經費將由中央全額負擔，隔天改口稱「認知有誤」，讓市長黃敏惠落淚，質疑中央重大建設政策反覆不定。

除交通建設，張啓楷也將矛頭指向醫護與國防政策。他表示，嘉市醫療資源密集，肩負跨縣市醫療需求，護理人力不足問題嚴重，中央卻未積極落實三班護病比制度；另嘉義與國防體系關係密切，包括水上空軍基地及眾多軍人家庭，軍人待遇改善遲未落實，批評中央「口頭支持國軍，實際編預算卻拖拖拉拉」。

對於中央力推「大南方新矽谷」政策，張啓楷認為，嘉市身處南部關鍵樞紐，具備交通、教育與人才優勢，但在整體規畫幾乎被邊緣化，質疑民進黨高喊區域均衡，卻未真正照顧嘉義市發展。張啓楷強調，嘉市不該成為政治鬥爭下犧牲品，「不能永遠選前被想起、選後被遺忘」，他將持續替嘉義爭取應有建設與資源。