快訊

直播／賴清德總統執政兩周年談話 凸顯實力守護民主與和平

MLB／李灝宇先發3支1 高難度守備美技讓轉播單位大呼「噁心」

花東國家級警報響！上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德就職2周年 張啓楷轟民進黨對嘉市建設跳票要求總統道歉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天是賴清德總統就職2周年，立法院對賴清德彈劾案昨天遭否決，創憲政史首次總統彈劾案紀錄；藍白共推嘉義市長參選人張啓楷猛轟民進黨，昨上網路政論節目批民進黨對嘉市重大建設跳票，今天又在臉書發文製圖卡，要求賴總統為嘉市重大建設跳票向嘉義市民道歉。圖／取自張啓楷臉書
今天是賴清德總統就職2周年，立法院對賴清德彈劾案昨天遭否決，創憲政史首次總統彈劾案紀錄；藍白共推嘉義市長參選人張啓楷猛轟民進黨，昨上網路政論節目批民進黨對嘉市重大建設跳票，今天又在臉書發文製圖卡，要求賴總統為嘉市重大建設跳票向嘉義市民道歉。圖／取自張啓楷臉書

今天是賴清德總統就職2周年，立法院對賴清德彈劾案昨天遭否決，創憲政史首次總統彈劾案紀錄；藍白共推嘉義市長參選人張啓楷猛轟民進黨，昨上網路政論節目批民進黨對嘉市重大建設跳票，今天又在臉書發文製圖卡，要求賴總統為嘉市重大建設跳票向嘉義市民道歉。

2026九合一選舉

張啓楷表示，嘉市鐵路高架化爭議延宕，中央當年承諾，若地方願意由地下化改為經費較低高架化，中央全額負擔。台中鐵路高架化獲中央全額補助288.31億元，早已完工通車，但嘉市同樣改採高架化方案，卻仍須自籌48.2億元，質疑中央「同樣標準卻不同待遇」。他指出，市民等待超過20年，原訂2026年完工高架化工程，如今再延後3年。中央將原因歸咎於水上基地遷建及施工發現考古遺址，但他認為，若中央真正重視嘉義，就應積極協調解決，而非讓地方一再空等。

張啓楷也批評嘉義高鐵站聯外輕軌進度停滯，嘉義高鐵站是全國唯一沒有聯外軌道系統的高鐵站。行政院長卓榮泰曾公開表示372億元工程經費將由中央全額負擔，隔天改口稱「認知有誤」，讓市長黃敏惠落淚，質疑中央重大建設政策反覆不定。

除交通建設，張啓楷也將矛頭指向醫護與國防政策。他表示，嘉市醫療資源密集，肩負跨縣市醫療需求，護理人力不足問題嚴重，中央卻未積極落實三班護病比制度；另嘉義與國防體系關係密切，包括水上空軍基地及眾多軍人家庭，軍人待遇改善遲未落實，批評中央「口頭支持國軍，實際編預算卻拖拖拉拉」。

對於中央力推「大南方新矽谷」政策，張啓楷認為，嘉市身處南部關鍵樞紐，具備交通、教育與人才優勢，但在整體規畫幾乎被邊緣化，質疑民進黨高喊區域均衡，卻未真正照顧嘉義市發展。張啓楷強調，嘉市不該成為政治鬥爭下犧牲品，「不能永遠選前被想起、選後被遺忘」，他將持續替嘉義爭取應有建設與資源。

2026九合一選舉 張啓楷 賴清德 嘉義市選舉

延伸閱讀

賴總統就職2周年／朝野陷僵局 藍指賴總統好鬥「恐失台灣未來」

聯合報社論／兩年執政一場彈劾，見證賴清德憲政敗局

賴執政有4大支柱 白批：通通跳票！

立法院19日將表決「總統彈劾案」 藍白支持、綠進場投反對票

相關新聞

綠營市民之槌攻蔣萬安 她轟沈伯洋：這叫假掰之錘、又假又掰

民進黨北市長參選人沈伯洋傳團隊內部打造一套「ＡＩ市民之槌」，透過市府市民熱線1999抓市長蔣萬安上任後十大民怨，強攻蔣萬安施政。當年推出1999的前市長郝龍斌幕僚、草擬1999政見的北市議員游淑慧今天在臉書說，「這不叫創新，這叫蹭。」

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

民進黨近日確定將推派黨內立委沈伯洋角逐台北市長後，引發政壇與媒體圈熱議。資深媒體人謝寒冰坦言，自己原本認為此事「絕對不可能」，甚至公開打賭，若成真就發送1000份雞排。如今消息逐漸明朗，他也兌現承諾，宣布將於本週分兩天在台北兩家電視台門口發放雞排，邀請民眾到場領取。

民眾黨確定徵召邱臣遠選竹北市長 第一時間向高虹安遞出辭呈

迎戰2026年地方選舉，新竹市副市長邱臣遠確定轉換戰場，民眾黨主席黃國昌今天證實，民眾黨中央委員會預計徵召邱臣遠參選新竹縣竹北市長，對方同時已經向新竹市長高虹安遞出辭呈，也就是辭掉現在手邊的工作，接受民眾黨徵召參選竹北市長。

與沈伯洋合掛看板...陳冠安曝高嘉瑜：恐偷雞不著蝕把米

民進黨正式徵召立委沈伯洋選北市長，回鍋選港湖議員的前立委高嘉瑜，前天與沈伯洋的聯合看板上架。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安說，高嘉瑜的選址非常有意思，那片看板正是年初從同選區另一民進黨議員手上搶來的，這背後的邏輯，其實就是高要搶其他綠營議員的曝光，搶他們的票。

宜蘭輔選 蔣萬安站台吳宗憲 藍白造勢

宜蘭縣長選戰藍綠對決逐漸加溫，台北市長蔣萬安昨首度跨出雙北輔選，到宜蘭為國民黨縣長參選人吳宗憲站台，也是宜蘭藍白陣營首度造勢，並喊出北北基桃宜跨縣市合作。民進黨縣長參選人林國漳陣營說，支持跨區合作，但宜蘭不是都市擴張的預備用地。

藍軍拋雙北共治 綠營萬華合體

民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧昨首度同框掃街，近日藍營拋出「雙北共治」，沈伯洋強調，「共治」是由上而下的想法，兩個城市互相合作才最重要。國民黨新北市長參選人李四川說，有一點驚訝，雙北其實共治了好久，「沈伯洋對市政大概都不清楚」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。