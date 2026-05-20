綠營市民之槌攻蔣萬安 她轟沈伯洋：這叫假掰之錘、又假又掰

民進黨北市長參選人沈伯洋傳團隊內部打造一套「ＡＩ市民之槌」，透過市府市民熱線1999抓市長蔣萬安上任後十大民怨，強攻蔣萬安施政。當年推出1999的前市長郝龍斌幕僚、草擬1999政見的北市議員游淑慧今天在臉書說，「這不叫創新，這叫蹭。」

游說，沈伯洋拿蔣市府開放資料，改個名字包裝成「市民之槌」，擺出一副「我很懂台北、我來指導市政、我抓到你問題」的樣子……，讓人哭笑不得。「這不叫創新，這叫蹭。」這不叫市民之槌，叫「假掰之錘」、「又假，又掰」。

游淑慧今天在臉書說，原來沈柏洋得看了蔣市府的開放資料，才知道台北市的問題，台北市的 1999市民管家，是郝龍斌市長時期推動的制度。「當年他競選時，這個政見還是我草擬的」，參考的是紐約NYC 311，希望市民有問題能反映，城市治理有資料、有流程、有責任。

游說，至於把市民陳情資料、派工資料去個資化後公開，讓外界可以分析問題熱區、案件類型、處理效率，這是蔣萬安市府開放政府的態度。所以，沈營向週刊秀出「市民之槌」AI後台資料，資料來源清楚寫到研考會的開放資料，坦白說，市政府不怕你看，不怕你學。

「開放政府的目的，是讓市民參與、讓公民監督、讓大家更了解這座城市。」游淑慧說，只是沈伯洋拿著蔣市府願意開放的資料，改個名字，包裝成什麼「市民之槌」，擺出一副「我很懂台北、我來指導市政、我抓到你問題」的樣子。「沈伯洋，只是打開別人的資料看了一下，就要裝名師？」

游淑慧酸，就像把蔣家菜館買來，換個盤子、取個拉風名字，就開始假裝這是沈式招牌菜。更好笑的是，沈伯洋當立委到現在，交通政策講不出一條，勞工政策講不出一條，老人政策也講不出一條。平常不懂市民生活，現在看了台北市開放資料，才突然發現台北有交通、有陳情、有民生問題？

游淑慧批，沈伯洋根本不了解市民之心，因為得先下載台北市政府開放資料才知道。用的是蔣市府公開的資料，然後重新命名、重新包裝、重新表演，這不叫創新，這叫蹭。