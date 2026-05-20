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與沈伯洋合掛看板...陳冠安曝高嘉瑜：恐偷雞不著蝕把米

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋（中）、回鍋選港湖議員的前立委高嘉瑜(左)。本報資料照片
民進黨北市長參選人沈伯洋（中）、回鍋選港湖議員的前立委高嘉瑜(左)。本報資料照片

民進黨正式徵召立委沈伯洋選北市長，回鍋選港湖議員的前立委高嘉瑜，前天與沈伯洋的聯合看板上架。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安說，高嘉瑜的選址非常有意思，那片看板正是年初從同選區另一民進黨議員手上搶來的，這背後的邏輯，其實就是高要搶其他綠營議員的曝光，搶他們的票。

2026九合一選舉

陳冠安說，這次高嘉瑜的合掛看板，其實也同樣是「精準搶票」，搶的是什麼票？想搶的正是沈伯洋的深綠票。沈伯洋有深綠支持，正是高嘉瑜目前最缺的票；反之，高有淺白和非綠的票，這也正是沈目前最缺的票。

「高嘉瑜想透過沈伯洋，多拿一些深綠票；而沈則是想透過高，多拿一些淺白非綠票。看似合作雙贏，但瑜與熊掌，真能兼得嗎？」陳冠安說，從高嘉瑜社群的反應看，其支持者卻是普遍對沈伯洋相當感冒，倘若瑜與熊掌不可兼得，那高不只拿不到深綠票，反可能偷雞不著蝕把米，讓自身淺白非綠票跑掉。

陳冠安說，但就目前來，高嘉瑜想搶深綠票的動作，確實已經讓同區綠營議員開始緊張，也在昨天同步上架與沈伯洋的聯合看板。畢竟，誰不怕一位嘴巴喊著四席全壘打，但人前人後，不是搶人看板就是搶基本盤票源的同黨競爭者呢。

高嘉瑜 沈伯洋 國民黨 2026九合一選舉

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