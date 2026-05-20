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藍軍拋雙北共治 綠營萬華合體

聯合報／ 記者洪子凱葉德正黃子騰／連線報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、新北市長參選人蘇巧慧（右一）昨天清晨首度合體拜票，前往台北漁市及台北市第一果菜批發市場向攤商與民眾拜票致意。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、新北市長參選人蘇巧慧（右一）昨天清晨首度合體拜票，前往台北漁市及台北市第一果菜批發市場向攤商與民眾拜票致意。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧昨首度同框掃街，近日藍營拋出「雙北共治」，沈伯洋強調，「共治」是由上而下的想法，兩個城市互相合作才最重要。國民黨新北市長參選人李四川說，有一點驚訝，雙北其實共治了好久，「沈伯洋對市政大概都不清楚」。

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沈伯洋、蘇巧慧昨早到北市第一魚果市場掃街，沈掃街拜票時略顯生澀，蘇則展現熱情與攤商互動熱絡、閒話家常，也不時回頭關心沈的狀況，並將其拉上一同互動、拍照，展現團結氣勢。

沈伯洋說，兩個城市合作應該是「一加一大於二」不是「一加一等於一」，如他所提「生態系」政見，每個森林區域都有不同的大樹，根和養分雖相連，但都長不一樣都有自己特色，才會雙北共好。蘇巧慧說，城市像餐廳一樣，既競爭又合作，端出來的菜色一定最好。

國民黨新北市長參選人李四川（右）昨天出席三重區鄉親及基層幹部座談會，並與支持者握手致意。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）昨天出席三重區鄉親及基層幹部座談會，並與支持者握手致意。記者葉信菉／攝影

李四川說，雙北共治包括共同處理汙水，八里汙水處理廠以前是北市管，現在移交新北市管，但管的是兩市的汙水，還有淡水河河岸垃圾也是兩市共治。

新北議會昨市政總質詢，綠營也猛攻「雙北共治」等相關政見，質疑市長侯友宜要讓新北當配角；侯友宜強調，新北本就有自己發展願景與主體性，雙北間有共同治理平台，有些可以合作、有些可以各做各的，「蛋黃、蛋白一起吃會更健康」。

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