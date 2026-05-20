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宜蘭輔選 蔣萬安站台吳宗憲 藍白造勢

聯合報／ 記者戴永華林佳彣林麗玉李承穎／連線報導
台北市長蔣萬安（右一）昨與國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右二）同框，宜蘭縣議會議長張勝德（左一）、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠（左二）也同台，營造藍白大團結。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（右一）昨與國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右二）同框，宜蘭縣議會議長張勝德（左一）、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠（左二）也同台，營造藍白大團結。記者胡經周／攝影

宜蘭縣長選戰藍綠對決逐漸加溫，台北市長蔣萬安昨首度跨出雙北輔選，到宜蘭為國民黨縣長參選人吳宗憲站台，也是宜蘭藍白陣營首度造勢，並喊出北北基桃宜跨縣市合作。民進黨縣長參選人林國漳陣營說，支持跨區合作，但宜蘭不是都市擴張的預備用地。

2026九合一選舉

蔣萬安繼上周首度與國民黨新北市長參選人李四川同台造勢，身為「宜蘭女婿」的他，昨再到宜蘭力挺吳宗憲的造勢晚會，並與議長張勝德和民眾黨縣黨部主委陳琬惠同框，現場湧進數千名支持者，高喊「藍白大團結」。蔣萬安也攜手吳等人喊出「大團結、宜蘭走新路」，晚會結束後，人潮仍持續湧向台前，爭相與蔣萬安等人合照，久久不離去。

蔣萬安表示，宜蘭是民主聖地，選民眼睛最雪亮、最挑剔，但吳宗憲有真工夫，做過非常多年的檢察官，對於正義公平很堅持，也了解政府運作，要解決三明治世代負擔等。

蔣萬安也透露，輝達海外總部落腳北士科，今年中旬就會動工，吳宗憲曾拜訪他，希望打造「北宜雙科」，讓宜蘭科學園區與北士科攜手共創雙贏。

「宜蘭不是後花園。」吳宗憲說，他要宜蘭人留下來，也要走新路，這段時間拜訪蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑等人，希望透過縣市政策合作，讓宜蘭更好，「地球村時代，不能單打獨鬥」。

張勝德、陳琬惠也接連上台粉碎與吳宗憲不和傳言，張勝德說，他與吳宗憲打出民主制度的初選，互不攻擊，只提政見，但外界卻不斷抹黑；他也駁斥「空降說」，強調吳宗憲早已扎根，年底選戰一定要送吳入縣府。

陳琬惠說，民進黨見縫插針，但她要表白「不只愛宗憲也愛阿德」，大家都希望宜蘭好，一定一加一加一大於三。

林國漳競選辦公室表示，支持所有跨區合作，但是宜蘭發展藍圖必須建立在「守護在地特質」基礎上，不是在別人的發展框架裡，須深耕在地。

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