「宜蘭女婿」蔣萬安跨縣市力挺 佩服吳宗憲這兩件事比他厲害

國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今晚辦首場大型造勢，數千名支持者力挺。「宜蘭女婿」的台北市長蔣萬安首度跨出雙北輔選，「萬安旋風」襲捲全場，蔣盛讚檢察官出身的吳很勇敢，比他厲害，願意來民主聖地的宜蘭選縣長，宜蘭選民的眼睛是最雪亮、挑剔。

吳宗憲今晚在凱旋會館餐廳舉辦首場大型千人造勢懇託會，蔣萬安及其岳父母、阿姨都到場。蔣萬安一抵達，場外民眾熱情湧上，爭相搶著握手、拍照，蔣來者不拒；進到會場，藍營支持者夾道歡迎，蔣萬安一一向宜蘭地方人士握手致意，也親切與許多民眾握手，現場歡呼聲不絕於耳。

蔣萬安上台，開頭以宜蘭腔「勁」歡喜來到這，也強調自己不是來作客，而是回娘家，因為太太是宜蘭人，宜蘭是他第二個故鄉，他是正港的「宜蘭女婿」。他以前追太太都要開北宜公路，也感受到來宜蘭或身為台北宜蘭通勤族，在交通上面遇到的困難跟痛苦，自己跟太太還去羅東店家連署希望興建雪隧。

「我是發自內心地佩服吳宗憲」，蔣萬安大讚，吳宗憲有兩件事比他厲害。一是吳有剛出生的女兒，自己3個孩子都男生，每天回家不是溫馨畫面，而是像格鬥賽一樣，他還笑說男生把家拆掉的速度，比台北市拆違建還要快。上周見到吳，問他怎麼有黑眼圈，是跑攤太辛苦？吳說是晚上要泡奶、哄小孩「值夜班」。

蔣萬安說，第二是「他很勇敢，願意來到宜蘭選縣長」，因為宜蘭是民主聖地，宜蘭選民的眼睛最雪亮、最挑剔。來宜蘭選縣長，只是會講空話、吹牛是絕對沒辦法接受。吳宗憲做過多年檢察官，對於正義、公平非常堅持；他也擔任過新北市法制局長，了解政府運作、知道人民需求。

蔣萬安肯定吳宗憲多項政見，包含65歲以上長輩的健保費全免，以及一鄉鎮一公托，北市可跟宜蘭分享興建公托、打造親子館的經驗。另外，北市爭取輝達海外總部落腳且年中黃仁勳和其團隊要就會動工，吳也提出宜蘭科學園區與北士科攜手合作、人才交流、產業互補，未來成為產業發展2顆很重要的引擎。

蔣萬安也提及，往返台北通勤的宜蘭鄉親拿著TPASS月票和宜蘭車票很麻煩、很困擾，吳宗憲希望整合成一張卡，讓1200都會通延伸到宜蘭，一起享有1200元搭到飽的政策。

外界在想吳宗憲選宜蘭縣長，到底準備好？蔣萬安說，他還沒宣布參選宜蘭縣長、還沒正式當縣長，就已經為宜蘭縣爭取了128億元。吳在立院捍衛財畫法修法，無畏綠委攻擊、抹黑，財畫法順利通過，128億元是未來建設、照顧宜蘭鄉親的真金白銀。

蔣萬安高喊「大團結」，帶領群眾大喊「宜蘭走新路」，希望吳宗憲帶領宜蘭走新路，對宜蘭未來期待化成掌聲、對下一代希望化成選票。蔣也點名民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠非常有風度，願意站出來一起打拚。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今晚在凱旋會館餐廳舉辦首場大型千人造勢懇託會，台北市長蔣萬安到場輔選，活動結束後，大批支持者仍湧上搶拍照、握手。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天與國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）同框，受到現場支持者熱烈歡迎。記者胡經周／攝影