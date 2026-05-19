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影／吳宗憲參選縣長首場造勢人潮爆棚 數千人齊喊「團結宜蘭走新路」

聯合報／ 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長參選人吳宗憲首場大型造勢晚會，全場高呼「大團結，宜蘭走新路」，氣勢高昂。記者胡經周／攝影
宜蘭縣長參選人吳宗憲首場大型造勢晚會，全場高呼「大團結，宜蘭走新路」，氣勢高昂。記者胡經周／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今晚舉辦首場大型造勢活動，邀請台北市蔣萬台站台助講，掀起活動高潮，議長張勝德民眾黨陳琬惠現身，3人同台高呼「加油、凍蒜」，營造團結氣勢；吳宗憲強調縣市合作，宜蘭未來要「做大事、做大市，把人才留下來」，帶動就業機會與發展，全場高呼「大團結，宜蘭走新路」，氣勢高昂。

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吳宗憲經過黨內初選與藍白合民調初選勝出，今晚是他參選以來的首場大型造勢懇託會，數千支持者到場。吳宗憲說，人生第一次舉辦大規模造勢，「獻給最深愛的宜蘭」，看到鄉親熱情支持，還有政界好友紛紛到場站台，內心充滿感動，更加確信「宜蘭走新路」是正確方向。

吳宗憲表示，自己雖不是在宜蘭出生，但他愛宜蘭、住宜蘭、戶籍在宜蘭，「我就是宜蘭人」！自踏入政壇以來他主動請纓至宜蘭服務，「3年來，1年當10年用」，一路成功推動羅東工保地解編、蘇澳分洪道、蘇澳漁船上架場等重大建設，也曾與地方鄉親站在第一線阻擋風力發電破壞蘭陽海岸線。

「宜蘭不是後花園」，吳宗憲說，他要宜蘭做大事，人留下來，也要宜蘭走新路，這段時間拜訪蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑等人，希望透過縣市政策合作，讓宜蘭更好，地球村時代，不能單打獨鬥。

談到「宜蘭走新路」理念，吳宗憲表示，第一層意義，是在林姿妙縣長既有基礎上繼續升級，自己在國會推動財劃法修正，讓宜蘭每年增加128億元財源，目前營養午餐、長青食堂等政策不僅會繼續做，還要加碼升級，包含提高營養午餐餐費至每餐65元，推動65歲以上免健保費、0至3歲幼兒每月1000元消費券補助、一鄉鎮一公托、公托與準公托免月費等政策，減輕家庭與年輕世代負擔。

「走新路」的第二層意義，導入新思維與跨域合作，全球化時代讓宜蘭真正走出去。吳宗憲提出「宜蘭線＋1」，期許透過和周邊縣市合作，讓宜蘭「做大事、做大市，人留下來，宜蘭走新路」。

張勝德、陳琬惠也接連上台粉碎與吳宗憲不和傳言，張勝德說，他與吳宗憲打出民主制度的初選，互相不攻擊、提政見等，但外界卻不斷抹黑；他也駁斥「空降說」，與市長陳美玲強調，吳宗憲早已扎根，年底選戰一定要將吳宗憲送入縣府。

陳琬惠說，這段期間民進黨見縫插針說彼此不合，她現在要公開表白「不只愛宗憲，也愛阿德」，大家都希望宜蘭好，一定是「1+1+1大於3」，並喊話「希望所有小草聽到我的呼喊，民眾黨的支持者就是支持吳宗憲！」這場活動吸引數千人到場，直到晚會結束後，人潮湧向台前久久不離去。

吳宗憲經過黨內初選與藍白合民調初選勝出，今晚是他參選以來的首場大型造勢懇託會，他一走進會場，群眾熱情歡呼。記者胡經周／攝影
吳宗憲經過黨內初選與藍白合民調初選勝出，今晚是他參選以來的首場大型造勢懇託會，他一走進會場，群眾熱情歡呼。記者胡經周／攝影

吳宗憲經過黨內初選與藍白合民調初選勝出，今晚是他參選以來的首場大型造勢懇託會，他一走進會場，群眾熱情歡呼。記者胡經周／攝影
吳宗憲經過黨內初選與藍白合民調初選勝出，今晚是他參選以來的首場大型造勢懇託會，他一走進會場，群眾熱情歡呼。記者胡經周／攝影

議長張勝德與民眾黨陳琬惠現身，與吳宗憲3人同台，高呼「加油、凍蒜」，營造團結氣勢，並且粉碎外界不合傳言。記者胡經周／攝影
議長張勝德與民眾黨陳琬惠現身，與吳宗憲3人同台，高呼「加油、凍蒜」，營造團結氣勢，並且粉碎外界不合傳言。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安站台助講，替吳宗憲的政見背書，大讚他勇敢投入這場選戰。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安站台助講，替吳宗憲的政見背書，大讚他勇敢投入這場選戰。記者胡經周／攝影

「北台最強輔選母雞」台北市長蔣萬安一走進會場，受到民眾熱情歡迎。記者胡經周／攝影
「北台最強輔選母雞」台北市長蔣萬安一走進會場，受到民眾熱情歡迎。記者胡經周／攝影

「北台最強輔選母雞」台北市長蔣萬安一走進會場，受到民眾熱情歡迎。記者胡經周／攝影
「北台最強輔選母雞」台北市長蔣萬安一走進會場，受到民眾熱情歡迎。記者胡經周／攝影

宜蘭縣長參選人吳宗憲首場大型造勢晚會，全場高呼「大團結，宜蘭走新路」，氣勢高昂。記者胡經周／攝影
宜蘭縣長參選人吳宗憲首場大型造勢晚會，全場高呼「大團結，宜蘭走新路」，氣勢高昂。記者胡經周／攝影

吳宗憲 張勝德 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 陳琬惠 民眾黨 國民黨

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