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藍議員批蘇巧慧曾提兩國論修憲 喊話乾脆辦「互不隸屬公投」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員呂家愷（右二）針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去「兩國論」修憲提案提出質疑，喊話乾脆舉辦「互不隸屬公投」。圖／呂家愷提供
新北市議員呂家愷（右二）針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去「兩國論」修憲提案提出質疑，喊話乾脆舉辦「互不隸屬公投」。圖／呂家愷提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去曾提出「兩國論入憲」修憲提案，藍營議員批如今競辦稱內容是「台灣與對岸，兩個國家互不隸屬」，根本是在刻意模糊焦點，直言若蘇巧慧認為自己沒錯，「乾脆年底直接舉辦『互不隸屬公投』」。

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國民黨新北市議員呂家愷表示，蘇巧慧競辦上午回應，2017年的提案主張是「兩個國家互不隸屬」，但重點不在「說了什麼」，而是在「做了什麼」，因為當時已經涉及修憲提案。

呂家愷指出，如果蘇巧慧認為相關立場正確，應直接再次提案修憲，甚至修法將陸委會改名，或把大陸事務改由外交部主管，「乾脆一次了斷」，年底也可直接舉辦「互不隸屬公投」。

他表示，目前從憲法精神、法律實際執行到部會運作，兩岸關係仍是依照「互不承認主權、互不否認治權」方式進行，如果民進黨要打破現行定位，就應由蘇巧慧領銜推動，而非「說一套、做一套」。

呂家愷也提到，今年1月民進黨立委林宜瑾曾連署提案，擬將「兩岸人民關係條例」改名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，包括蘇巧慧競選總幹事吳秉叡及民進黨台北市長參選人沈伯洋都曾連署，但未見蘇巧慧簽名。

呂家愷批評，如果這真的是民進黨所稱的價值，蘇巧慧卻不敢公開表態，「為了選舉，什麼價值都可以不要」。

蘇巧慧 修憲 公投 2026九合一選舉 新北市選舉 民進黨

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