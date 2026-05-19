開放市民點菜 民進黨竹市參選人莊競程推「政見許願池」

民進黨新竹市長參選人莊競程獲徵召後不到1個月，陸續拋出多項社福與市政政見，包括普發1萬元、65歲以上長輩健保免費、敬老愛心卡加碼、生育津貼提高等，希望以「有感福利」搶攻市民支持。他也預告將成立「政見許願池」，開放市民提出希望推動的政策，由團隊評估後納入施政藍圖。

莊競程表示，最近他提出65歲以上長輩健保免費後，新竹市府隨即宣布今年第4季可望上路。他認為，市府願意跟進對市民有利的政策是好事，但也反映部分政策推動速度過慢。

在社福部分，莊競程主張第一胎生育津貼提高至5萬元、第二胎10萬元、第三胎15萬元，雙胞胎則一次補助20萬元，希望減輕年輕家庭負擔；敬老愛心卡則從現行每月800點提高至1200點，且未用完點數可累積1年內使用，鼓勵長輩多出門運動與社交。

其中最受關注的「普發1萬元」政策，莊競程定調為「市政紅利、市民均享」。他表示，部分重大建設停擺或執行不順，導致市庫產生財政結餘，經團隊精算後認為有發放空間。不過，他也提出「不舉債、不破壞財政紀律、不排擠教育社福與重大建設」三大原則，強調必須在財政穩健前提下分享成果，而非盲目撒錢。

除社福政策外，莊競程也提出多項城市發展方向，包括打造「生醫產業發展特區」，結合竹科、工研院、大學與醫療體系，推動AI智慧醫療、生醫新創及臨床驗證場域，盼將生醫產業打造為新竹下一座「護國群山」。

在舊城區發展方面，他主張推動東門市場全面升級，結合文創、夜經濟與觀光動線，打造「城市橫丁生活圈」，帶動舊城區重生。