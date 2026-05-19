快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

診所女清潔員身首分離亡 夫認屍心碎：妻子人很好「可退休但閒不下來」

聽新聞
0:00 / 0:00

「完全沒想過會選市長」莊競程披綠袍戰竹市 他還原被賴總統欽點過程

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程接受徵召滿1個多月，今天首度接受聯合報專訪，還原被身兼民進黨主席的總統賴清德欽點參選新竹市長的過程。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市長參選人莊競程接受徵召滿1個多月，今天首度接受聯合報專訪，還原被身兼民進黨主席的總統賴清德欽點參選新竹市長的過程。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹市長參選人莊競程接受徵召滿1個多月，今天首度接受聯合報專訪，還原被身兼民進黨主席的總統賴清德欽點參選新竹市長的過程。他坦言，自己原本在黨內扮演輔選與幕僚角色，「完全沒想過會選市長」，直到今年3月接到賴清德來電，人生方向才突然急轉彎。

2026九合一選舉

莊競程表示，原本已加入民進黨台中市長參選人、現任立委何欣純團隊，並擔任何欣純辦公室「百工百業召集人」，主要負責幕後輔選工作，從未將自己列入可能參選名單。

「真正的轉折點出現在3月14日」，莊競程說，當時他以台灣智庫執行長身分主辦並主持「台灣總統直選30周年與民主韌性」研討會，賴清德也出席，當天在台上的主持與論述表現，讓賴清德留下深刻印象。

賴清德隨後進一步評估莊競程背景，發現他擁有台大生醫工程博士專業、AI與科技背景，且曾在陽明交大任教6年，又歷任區域立委及行政院中部聯合服務中心執行長，兼具科技與行政歷練，與新竹科技城定位高度契合。

莊競程說，3月25日當天，他正在台中協助黨內競選事務時，突然接到賴清德電話。賴在電話中直接表達，希望由他承擔新竹市長選戰，並提到此次民進黨北部縣市長提名方向，就是要找「年輕、專業、有擔當」的人選。

莊競程說，雖然他心裡其實很快就有答案，但仍向賴清德坦言，參選是人生重大決定，必須先與家人討論，賴清德則給了他2天時間思考，他回家後與妻子深談，在獲得太太全力支持後，不到2天便決定接受徵召，扛下這場選戰。

莊競程表示，接受徵召至今1個多月，在立法院民進黨團總召柯建銘與地方團隊協助下，已拜訪新竹市122個里長及地方人士、宮廟，也逐步掌握地方需求。接下來除持續提出政見外，也希望讓外界看見民進黨對新竹市未來發展的新方向。

民進黨新竹市長參選人莊競程接受徵召滿1個多月，今天首度接受聯合報專訪，還原被身兼民進黨主席的總統賴清德欽點參選新竹市長的過程。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市長參選人莊競程接受徵召滿1個多月，今天首度接受聯合報專訪，還原被身兼民進黨主席的總統賴清德欽點參選新竹市長的過程。記者黃羿馨／攝影

莊競程 賴清德 2026九合一選舉 新竹市選舉

延伸閱讀

竹北市長 傳民眾黨徵召邱臣遠參選

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰

賴總統就職2周年／九合一選戰藍白壓境 賴主席保位戰

相關新聞

支持魏平政？國民黨彰縣長人選拍板 王惠美給答案

國民黨彰化縣下屆縣長提名，已拍板徵召考紀會前主委魏平政，縣長王惠美是否支持受到各方關注。王惠美今天在縣議會施政報告中，脫稿給了答案：「只要能持續改造彰化，完成惠美提出的重大建設，就是縣政最佳的接棒人選」。

「完全沒想過會選市長」莊競程披綠袍戰竹市 他還原被賴總統欽點過程

民進黨新竹市長參選人莊競程接受徵召滿1個多月，今天首度接受聯合報專訪，還原被身兼民進黨主席的總統賴清德欽點參選新竹市長的過程。他坦言，自己原本在黨內扮演輔選與幕僚角色，「完全沒想過會選市長」，直到今年3月接到賴清德來電，人生方向才突然急轉彎。

開放市民點菜 民進黨竹市參選人莊競程推「政見許願池」

民進黨新竹市長參選人莊競程獲徵召後不到1個月，陸續拋出多項社福與市政政見，包括普發1萬元、65歲以上長輩健保免費、敬老愛心卡加碼、生育津貼提高等，希望以「有感福利」搶攻市民支持。他也預告將成立「政見許願池」，開放市民提出希望推動的政策，由團隊評估後納入施政藍圖。

網批「地方惡勢力」、為參選立委卡位 蕭景田：盡力服務社會不回應負評

網路社群猛轟國民黨徵召彰化縣長參選人魏平政與地方「派系惡勢力」掛鉤，直指惡勢力是縣黨部主任委員蕭景田，用「殺警田」當作他的代稱；蕭景田今表示，「殺警」是很多年前的事，他已歷經很多職務和工作，只要他的妻兒知道他真正為人即可。

綠營追打李四川政見 侯友宜：新北有自己的願景與主體性

新北市議會今天總質詢，民進黨議員聚焦國民黨新北市長參選人李四川提出的政策，質疑現任新北市長侯友宜是否沒做好。議員陳乃瑜指出，李四川近期提出的雙北共治、一區一飯店、雙北共托主張，質疑侯是否默認新北要當「配角」，她籲新北「不要當細漢」。侯友宜強調，新北本就有自己的發展願景與主體性，雙北間有共同治理平台，「有些可以合作、有些可以各做各的」。

藍白整合全面啟動！張啓楷曝黃敏惠發功輔選 轟民進黨對不起嘉市民

嘉義市長選戰升溫，藍白合效應成為地方政壇焦點。藍白共推市長參選人張啓楷中午接受CNEWS匯流新聞網主持人黃光芹訪問，談藍白整合與市長黃敏惠輔選角色，砲轟民進黨中央政府對嘉市重大建設輕軌、鐵高工程款跳票，大南方矽谷計畫遺漏嘉市，對不起嘉市民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。