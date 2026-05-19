「完全沒想過會選市長」莊競程披綠袍戰竹市 他還原被賴總統欽點過程

民進黨新竹市長參選人莊競程接受徵召滿1個多月，今天首度接受聯合報專訪，還原被身兼民進黨主席的總統賴清德欽點參選新竹市長的過程。他坦言，自己原本在黨內扮演輔選與幕僚角色，「完全沒想過會選市長」，直到今年3月接到賴清德來電，人生方向才突然急轉彎。

莊競程表示，原本已加入民進黨台中市長參選人、現任立委何欣純團隊，並擔任何欣純辦公室「百工百業召集人」，主要負責幕後輔選工作，從未將自己列入可能參選名單。

「真正的轉折點出現在3月14日」，莊競程說，當時他以台灣智庫執行長身分主辦並主持「台灣總統直選30周年與民主韌性」研討會，賴清德也出席，當天在台上的主持與論述表現，讓賴清德留下深刻印象。

賴清德隨後進一步評估莊競程背景，發現他擁有台大生醫工程博士專業、AI與科技背景，且曾在陽明交大任教6年，又歷任區域立委及行政院中部聯合服務中心執行長，兼具科技與行政歷練，與新竹科技城定位高度契合。

莊競程說，3月25日當天，他正在台中協助黨內競選事務時，突然接到賴清德電話。賴在電話中直接表達，希望由他承擔新竹市長選戰，並提到此次民進黨北部縣市長提名方向，就是要找「年輕、專業、有擔當」的人選。

莊競程說，雖然他心裡其實很快就有答案，但仍向賴清德坦言，參選是人生重大決定，必須先與家人討論，賴清德則給了他2天時間思考，他回家後與妻子深談，在獲得太太全力支持後，不到2天便決定接受徵召，扛下這場選戰。

莊競程表示，接受徵召至今1個多月，在立法院民進黨團總召柯建銘與地方團隊協助下，已拜訪新竹市122個里長及地方人士、宮廟，也逐步掌握地方需求。接下來除持續提出政見外，也希望讓外界看見民進黨對新竹市未來發展的新方向。