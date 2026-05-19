支持魏平政？國民黨彰縣長人選拍板 王惠美給答案

國民黨彰化縣下屆縣長提名，已拍板徵召考紀會前主委魏平政，縣長王惠美是否支持受到各方關注。王惠美今天在縣議會施政報告中，脫稿給了答案：「只要能持續改造彰化，完成惠美提出的重大建設，就是縣政最佳的接棒人選」。

當國民黨彰化縣下屆縣長提名人選難產時，王惠美屢屢被問到支持的人選，她先是說：「支持會贏的人」，後來傳出她是支持新北市副市長劉和然參選彰化縣長，但劉和然卻表達沒有意願而作罷，縱使國民黨最後決定徵召魏平政，但王惠美是否支持魏平政，仍受地方關注。

國民黨本月十三日通過提名考紀會前主委魏平政參選彰化縣下屆縣長，人在歐洲參訪的彰化縣長王惠美表示，「尊重黨中央的決定，相信黨中央及蕭景田主委，應有勝選的考量，她會努力在縣政上做好後盾」。王惠美是藍營在彰化的共主，她此一回應，引來地方臆測，彷彿沒有意願執掌兵符，只做為後盾。

王惠美今天縣議會定期大會的施政報告中，難得脫稿針對此一敏感問題做出回應。王惠美說，她一直深信，所謂「得彰化者得天下」的選舉迷思，是彰化人不可承受之重，唯有彰化人贏，才是真正的贏。所以，「改造彰化，翻轉命運」是一棒一棒的過程，只要能持續改造彰化，完成她提出的重大建設，就是縣政最佳的接棒人選。

王惠美說，接棒之日已為時不遠，偉大的彰化鄉親一定會選出最有宏觀視野和即戰力的接班人，未來半年，她也會持續與議會攜手合作，傾聽民意、回應需求，打完這美好的一仗，改造彰化，continue 。