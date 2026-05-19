網批「地方惡勢力」、為參選立委卡位 蕭景田：盡力服務社會不回應負評

網路社群猛轟國民黨徵召彰化縣長參選人魏平政與地方「派系惡勢力」掛鉤，直指惡勢力是縣黨部主任委員蕭景田，用「殺警田」當作他的代稱；蕭景田今表示，「殺警」是很多年前的事，他已歷經很多職務和工作，只要他的妻兒知道他真正為人即可。

彰化有的網路社群抨擊魏平政是「殺警田」找出來「空降」參選下屆縣長，呼籲選民反空降、不支持魏平政、反對派系惡勢力。蕭景田說，關於「殺警」一事過去很多年，他不再回應網路、外界攻擊他的往事，也不在乎網路、外界怎麼看待他這個人。

蕭景田表示，這些年他努力服務社會，曾當選社頭鄉長、彰化縣議會副議長、區域立法委員、全國農會理事長，現任全國觀光旅館商業同業公會理事長，已歷經很多職務和工作，只要他的妻子、兒子知道他什麼樣的人，他自己知道即可，對於網路、外界的負面評價他不再多說。

民進黨提名彰化縣長參選人陳素月是第四選區立法委員，蕭景田曾是這區立委並落選，外界傳言蕭景田找魏平政參選縣長，是為了自己參選第四選區立委「卡位」，蕭景田今否認，也幫魏平政澄清參選縣長不是為了布局第四選區立委，「沒必要花錢選全縣，目的卻是一區立委」。