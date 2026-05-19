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綠營追打李四川政見 侯友宜：新北有自己的願景與主體性

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市議會今天總質詢，民進黨議員以國民黨新北市長參選人李四川政見，質疑侯友宜是否沒做好。記者葉德正／攝影
新北市議會今天總質詢，民進黨議員以國民黨新北市長參選人李四川政見，質疑侯友宜是否沒做好。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，民進黨議員聚焦國民黨新北市長參選人李四川提出的政策，質疑現任新北市長侯友宜是否沒做好。議員陳乃瑜指出，李四川近期提出的雙北共治、一區一飯店、雙北共托主張，質疑侯是否默認新北要當「配角」，她籲新北「不要當細漢」。侯友宜強調，新北本就有自己的發展願景與主體性，雙北間有共同治理平台，「有些可以合作、有些可以各做各的」。

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陳乃瑜表示，侯市長先前曾把台北市形容為「蛋黃區」、新北市是「蛋白區」，且說過「蛋白可以多吃」，是不是代表新北就不能用好的東西，且李四川拋出雙北共治說法，擔憂新北可能會成為細漢。

侯友宜說，議員對於他說過的話「誤會了」，蛋黃、蛋白一起吃會更健康，新北有山有海，有自己的特色。

陳乃瑜也說，李四川日前提出一區一飯店政策，他的選區坪林、石碇至今缺乏觀光飯店，認為問題不只是蓋飯店，而是新北觀光基礎建設沒有做好，包括交通接駁、停車空間與特色文化整合都還不足「種好梧桐樹，自有鳳凰來」。

侯友宜說，各區觀光發展條件不同，重點仍是基礎建設完善，李四川的意思應該不是一區一飯店，而是希望民眾留下來消費，他也強調新店、坪林、烏來、深坑、石碇都是最棒的旅遊地點。

陳乃瑜也提到李四川提出的「雙北共托」為例，台北在2015年就已經一區一公托，新北坪林至今沒有公共托育中心，是否已經被市府放棄？

侯友宜說，新北利用閒置空間與公益回饋空間打造公托，數量是全國最多，除公托外，在偏鄉地區會透過親子館與居家保母補足服務，偏鄉地區面臨托育人力不足問題，會全力解決問題。

陳乃瑜也關注科技教育，指出台北市已推動量子電腦AI教材，希望新北能將AI教育發展成系統性課程並普及偏鄉。新北市教育局長張明文表示，目前都已在推動，且是新北特色，侯友宜則強調，新北已連續三年拿下全國評比第一。

侯友宜 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉

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