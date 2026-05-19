綠民代轟李四川「工程背景論」：當年朱立倫選錯人？

新北市議會今進行總質詢，民進黨議員卓冠廷與新北市長侯友宜針對2026新北市長選戰與「工程背景論」在議場激烈交鋒。卓冠廷質疑，侯日前稱因新北捷運「七線齊發」，因此支持具工程背景的李四川接棒，但侯友宜自己也非工程專業，卻完成多項重大捷運建設，「那不是否定你自己嗎？」甚至直言，若真要以工程專業為優先，「那朱惕之副市長可能還比李四川更適合」。

卓冠廷先關切新北大巨蛋選址進度，詢問侯友宜先前承諾「年中公布」是否維持不變。侯友宜表示，目前時程沒有改變，預計6月底、最遲7月初公布結果。

卓冠廷指出，大巨蛋選址不只是工程問題，還涉及商圈發展、旅宿經濟、公設調整、公園綠地、人行空間與整體都市規畫，「不是只有蓋一顆蛋而已」。侯友宜也認同表示，「我們公布不是只公布一個蛋」，而是整個區域未來發展面貌。

隨後卓冠廷話鋒一轉，提及侯友宜日前稱因新北捷運「七線齊發」，未來需要具工程背景的人才，因此支持前台北市副市長李四川參選新北市長。卓冠廷質疑，從台北縣到新北市歷任市長，包括周錫瑋、朱立倫、侯友宜都不是工程背景，「但三環三線是侯友宜實現，不是李四川實現」。

卓冠廷表示，若按照侯友宜邏輯，當年朱立倫就應該把市長交給工程背景的李四川，而不是交給警政、社福背景的侯友宜，「要嘛就是朱立倫當年選錯人，要嘛就是侯友宜現在推薦錯人」。

他進一步解釋，侯友宜雖非工程專業，但環狀線、三鶯線、安坑輕軌、淡海輕軌等重大建設都在其任內完成，「關鍵是用對的人，而不是工程背景」。卓冠廷還笑說，若真要找最了解新北工程與捷運系統的人，「那我推薦朱惕之副市長，可能還比李四川更適合」。

侯友宜則回應，參選是自己的決定，「不是朱立倫決定」，卓冠廷則反駁稱，朱立倫當年仍有替侯站台、力挺。侯友宜表示，當時李四川並未決定參選，而自己選擇投入選戰，並指出如今新北正值重大工程建設爆發期，包括大巨蛋、捷運路網及重大橋梁等計畫都需持續推進，因此認為「有工程背景會比較好」。

侯友宜也強調，自己雖非工程專業，但「用了很多工程專業」，新北建設成果是整個團隊共同努力，「副市長帶隊、工程團隊都做得很好」。

卓冠廷最後笑稱，「侯市長要對自己有信心，雖然不是工程專業，但你做得一定比李四川好。」侯友宜則回應，「我們看別人的優點」，並感謝議員肯定團隊。