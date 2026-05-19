李四川要讓新北路平燈亮水溝通 侯友宜：能做的全力做

國民黨新北市長參選人李四川日前提到要讓新北「路平、燈亮、水溝通」，新北市議會民進黨團今天總質詢，詢問新北市長侯友宜是否沒做好才讓李四川這麼說，侯友宜表示，「幾乎能做的就全力做」，雖然不是百分百滿意，有預算限制、有些沒做到位，會持續調整，尤其路平、燈亮、水溝通是基礎建設，他一定會全力去做，另外環境衛生、社會秩序等安寧，都會持續。

新北市議會總質詢今天下午由李宇翔、林銘仁、卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣、黃淑君、陳啟能聯合質詢。

李宇翔問侯友宜「新北跟台北哪個城市比較偉大？」侯友宜答稱「新北比較偉大」，李提到，李四川日前強調，要讓新北做到路平、燈亮、水溝通，質疑侯友宜是否未達成目標。

侯友宜表示，市府團隊對基礎建設幾乎能做的都全力做，但不是所有事情都能做到百分之百滿意，仍受限於預算與人力，有些地方確實還沒做到位，未來會持續調整改善，「路平、燈亮、水溝通」本來就是基礎建設核心，包含環境衛生、社會秩序與市民生活安寧，市府會持續努力。

李宇翔也點出，台北市設有交通工程處、公燈處等專責二級機關，交通工程處預算員額就有222人，反觀新北市交通局總員額279人，卻只有一個交通科負責相關業務，承辦人甚至上午跑石門、下午趕林口，負擔沉重。

他說，新店陽光運動公園由高灘處管理，林口築夢公園則由教育局轄下國小管理，若要增設遊具設備還得由校長負責，制度相當混亂，認為新北仍停留在台北縣時代的治理架構，應思考成立交通處、公燈處等專責單位。

侯友宜說，台北市因升格較早，二級機關本來就較多，但治理不只是單位大小問題，更重要的是跨局處合作能力，他坦言，議員提出的方向「有道理」，但相關人力與配套是否成熟，仍須審慎評估與準備。

李宇翔也關切新北市府公務員彈性上下班制度，指出台北市提供兩小時彈性工時，新北僅有一小時，希望市府能更體恤基層。

人事處長林正壹表示，疫情期間曾採兩小時彈性工時，目前已恢復正常制度，但仍保留一定彈性空間。