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蔣萬安親臨首場大造勢 吳宗憲：討論跨域治理合作

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右）、民眾黨宜蘭主委陳琬惠（左）。圖／吳宗憲競辦提供
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右）、民眾黨宜蘭主委陳琬惠（左）。圖／吳宗憲競辦提供

國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今晚辦首場大型造勢，除台北市長蔣萬安站台，宜蘭議長張勝德、民眾黨宜蘭主委陳琬惠也都會到場，營造大團結氣勢，也被認為是整合參選「起手式」。吳宗憲回應，彼此之間本來就熟也沒嫌隙，所以不是什麼起手式，「我們本來就這樣」；與蔣萬安之間也討論跨域治理合作。

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吳宗憲指出，今天晚上5時30分至7時30分將於凱旋婚宴廣場辦懇託會，張勝德、陳琬惠都會到現場，蔣萬安也會到場，這除了是蔣萬安到場表達支持外，也是他主張的跨區域治理整合、跨縣市合作。

吳宗憲說明，過往若單以宜蘭的資源及能力，其實當中是有瓶頸的，所以現在作法是希望聯合鄰近各個縣市好好一起做，讓宜蘭更好。其實有非常多可以做，比如公托來說，宜蘭很多人會每天到台北上班，公托上是不是能彼此支援、互相照顧彼此縣市民；科學園區上，如北士科與宜蘭科技園區，是否能合作矽光子測試封裝，這是低汙染且需要人力的工作，要讓宜蘭有高薪且大量的工作機會。

外界關注，這次張勝德、陳琬惠都到場，是不是一個起手式？吳宗憲表示，他跟張勝德之間沒有問題，上周還一起吃飯，很多事情都有聊開，只有部分媒體見縫插針，張勝德也因此很委屈，其實張勝德是個性很溫暖的一個人，平常話也不多，對人也都很好。

吳宗憲表示，他跟張勝德彼此之間並非外界說的有嫌隙，所以這次說什麼「藍藍合」起手式，但並不是起手式，「我們本來就這樣」；更多人知道，他跟陳琬惠非常好，也沒有什麼藍白合或不合的問題，所以這不是什麼起手式。

有關最近老鼠議題，吳宗憲批評，這不是鼠患，老鼠議題根本是政治操作，某些政治人物大量操作，鋪天蓋地傳假影片，連其它國家、AI生成都拿來應用。他認為，這跟城市合作沒有必然關聯性，城市之間的合作，就是用彼此人力、物力或者科技園區及農業等各方面合作。

另外，網路上傳出吳宗憲因貪汙遭判刑，吳宗憲回應，是一名桃園市議員與他同名同姓，但兩人長相、年齡差距很大，會有人刻意營造這假訊息，目的就是造謠抹黑，這還只是其中一項；他坦言，確實有效果，連國民黨立委徐巧芯的母親都以為是真的。他選舉只會政策辯論，不會去造謠抹黑，散布該謠言的人應自己道歉下架，否則他就會提告，而目前地檢署也已主動偵辦，他會尊重司法。

宜蘭藍白陣營今晚首度千人造勢，對決綠戰。台北市長蔣萬安更首度跨出雙北，與縣長參選人吳宗憲同台造勢，喊出「宜蘭線+1」，北北基桃宜跨縣市合作。圖／吳宗憲競辦提供
宜蘭藍白陣營今晚首度千人造勢，對決綠戰。台北市長蔣萬安更首度跨出雙北，與縣長參選人吳宗憲同台造勢，喊出「宜蘭線+1」，北北基桃宜跨縣市合作。圖／吳宗憲競辦提供

蔣萬安 吳宗憲 張勝德 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 台北市選舉

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