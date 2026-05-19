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影／「全開麥」沈伯洋新造型戰首都 市民不認得 正妹說一個字秒選蔣

聯合報／ 記者 何柔嫺 王彥鈞 ／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋造型出新，不只換新髮型，服裝上也做出變化，有市民直言沈伯洋「這局恐怕不是蔣萬安對手」，但也有市民稱讚沈伯洋「跟蕭美琴一樣有墨水」，但究竟蔣萬安的連任優勢有多大？「全開麥」台北市長街頭大調查給了最真實的答案。記者何柔嫺／設計
民進黨台北市長參選人沈伯洋造型出新，不只換新髮型，服裝上也做出變化，有市民直言沈伯洋「這局恐怕不是蔣萬安對手」，但也有市民稱讚沈伯洋「跟蕭美琴一樣有墨水」，但究竟蔣萬安的連任優勢有多大？「全開麥」台北市長街頭大調查給了最真實的答案。記者何柔嫺／設計

台北市近期因民眾自發創立「見鼠地圖」引發南鼠北送爭議，台北市長蔣萬安推行「鼠類偵防師」對上民進黨台北市長參選人沈伯洋主張的「科學滅鼠」藥劑老鼠節育。全開麥記者實地走訪鼠患地圖的紅點熱區，多數民眾表示對鼠患激增「無感」，甚至質疑社群平台 Threads 上的爆料為網軍操作。選民對於沈伯洋提出的避孕方案多持保留態度，認為「不切實際」，並對其施政表現感到陌生，甚至連支持者都坦言「只是看立場在投」；相比之下，蔣萬安憑藉連任優勢與保守穩重施政風格，在市民心中穩定度較高。

2026九合一選舉

不只鼠患議題，雙方火藥十足，國民黨新北市長參選人李四川拋出雙北共治，蔣萬安隨即展現同心拚市政格局，不料沈伯洋近期潑冷水，指李四川要設垃圾桶、蔣萬安卻要移除，批藍營連基本民生政策都不同調。

近來沈伯洋造型出新，不只換新髮型，服裝上也做出變化。街訪一對情侶剛好持不同意見，男朋友替沈伯洋加油打氣，正妹女友卻直接說出一個字秒選蔣萬安，讓男友啞口無言。有市民直言沈伯洋「這局恐怕不是蔣萬安對手」，但也有市民稱讚沈伯洋「跟蕭美琴一樣有墨水」，但究竟蔣萬安的連任優勢有多大？沈伯洋的高學歷與國際歷練，能否打破蔣萬安「很有潛力、做事接地氣」的現狀？「全開麥」台北市長街頭大調查給了最真實的答案。

沈伯洋 正妹 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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北市長選戰白熱化，民進黨北市長參選人沈伯洋上周正式徵召，起手式鼠患之亂後，傳出團隊內部打造一套「AI市民之槌」，抓市長蔣萬安上任後十大民怨，強攻蔣萬安施政。北市研考會主委殷瑋反擊，沈伯洋委員早可提「國民之槌」，上任立委兩年多，應善用立法權好好監督賴清德政府，但從頭到尾，從沒看過這件事發生。

蔣萬安親臨首場大造勢 吳宗憲：討論跨域治理合作

國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今晚辦首場大型造勢，除台北市長蔣萬安站台，宜蘭議長張勝德、民眾黨宜蘭主委陳琬惠也都會到場，營造大團結氣勢，也被認為是整合參選「起手式」。吳宗憲回應，彼此之間本來就熟也沒嫌隙，所以不是什麼起手式，「我們本來就這樣」；與蔣萬安之間也討論跨域治理合作。

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困在青鳥吹捧的黑熊「無限城」 徐巧芯酸：我以為沈伯洋當選了

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國民黨新北市長參選人李四川今天上午至三重參加座談會時，驚拋兩岸應共治共榮，隨即笑稱：「這兩岸非彼兩岸，是淡水河兩岸。」李四川強調將與台北市長蔣萬安合作，透過交通串聯AI廊帶將雙北一日生活圈縮短為30分鐘，打造共治共榮的雙北。

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