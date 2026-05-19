影／「全開麥」沈伯洋新造型戰首都 市民不認得 正妹說一個字秒選蔣

國民黨新北市長參選人李四川今天表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋講沒有台獨黨綱，但他的對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧曾提「兩國論」修憲。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨·夷將回應，台灣是主權獨立的國家，國號叫做中華民國。而對岸也是主權獨立的國家，名字叫做中華人民共和國。兩個國家互不隸屬，這件事是全民共識。

2026-05-19 12:06