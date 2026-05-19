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影／「全開麥」沈伯洋新造型戰首都 市民不認得 正妹說一個字秒選蔣
2026九合一選舉
不只鼠患議題，雙方火藥十足，國民黨新北市長參選人李四川拋出雙北共治，蔣萬安隨即展現同心拚市政格局，不料沈伯洋近期潑冷水，指李四川要設垃圾桶、蔣萬安卻要移除，批藍營連基本民生政策都不同調。
近來沈伯洋造型出新，不只換新髮型，服裝上也做出變化。街訪一對情侶剛好持不同意見，男朋友替沈伯洋加油打氣，正妹女友卻直接說出一個字秒選蔣萬安，讓男友啞口無言。有市民直言沈伯洋「這局恐怕不是蔣萬安對手」，但也有市民稱讚沈伯洋「跟蕭美琴一樣有墨水」，但究竟蔣萬安的連任優勢有多大？沈伯洋的高學歷與國際歷練，能否打破蔣萬安「很有潛力、做事接地氣」的現狀？「全開麥」台北市長街頭大調查給了最真實的答案。
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