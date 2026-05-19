李四川指蘇巧慧提兩國論修憲 蘇辦：兩國互不隸屬是全民共識

國民黨新北市長參選人李四川今天表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋講沒有台獨黨綱，但他的對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧曾提「兩國論」修憲。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨·夷將回應，台灣是主權獨立的國家，國號叫做中華民國。而對岸也是主權獨立的國家，名字叫做中華人民共和國。兩個國家互不隸屬，這件事是全民共識。

馬亨亨·夷將說，現在是新北市長的選舉，建議國民黨可以像蘇巧慧一樣好好提出六大福利、四大青年支持、三大家庭照顧、三大毛小孩政見，以及新皇冠海岸和鑽石山城的完整願景來爭取支持，不用整天在「兩岸是不是國與國關係」這種共識中打滾。