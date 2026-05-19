困在青鳥吹捧的黑熊「無限城」 徐巧芯酸：我以為沈伯洋當選了

民進黨立委沈伯洋獲民進黨徵召，參選台北市長。沈伯洋在專訪中，被誇像陸劇「逐玉」中的男主角，由藝人張凌赫飾演的「武安侯」。國民黨立委徐巧芯今表示，選市長看的是市政能力，提出什麼具體政見，而不是像不像張凌赫，但沈伯洋似乎很享受吹捧。

徐巧芯說，沈伯洋強調自己是社會生態系統的專家，生態系統是否屬於黑熊、青鳥跟蟾蜍，沒有其他的。她對沈伯洋提出的「休息對齊論」非常疑惑，幻想又不切實際，沒有工作經驗的人、沒有苦過的人才會說出這樣的謬論。她舉自己家裡過去開早餐店為例，最把握的反而是過年時間，很多店沒有開，開店過年期間較多收入。

徐巧芯說，軍警消醫護也是必須輪班，才能維持城市的正常運作。清潔隊員也是早晨清掃。社會很多人無法對齊大家的休息時間，讓整個城市得以運轉。如果全台北市民休息時間一致，請問病人急診，誰要看？出現社會治安事件，有警察嗎？出現火災時，消防弟兄在哪裡？應要做的事情是，輪班期間可以得到充足的休息，中央政府做的還不夠。沈伯洋幼稚天真，幻想烏托邦。

周刊報導沈伯洋團隊有AI系統，名為「市民之槌」，分析1999民怨最高的議題專攻蔣萬安。徐巧芯拍手嘲諷，表示1999系統當然也能分析，包含時段、民怨等。台北市政府也有研考會，本來就會針對民怨分析並做改善。沈伯洋特別研發出一套系統，未來要取代1999的系統嗎？

周刊、Threads、青鳥把黑熊吹捧得這麼棒，有時她光看Threads，都以為沈伯洋已經當選了。既然喜歡在同溫層裡，困在沈伯洋的「無限城」裡出來，也沒有辦法救。沈伯洋對於市政一點都不嫻熟，這才是事實。先前問沈雙城論壇的事情，沈回答不上，就講說要辦「無限城論壇」，無限城論壇裡也可包含上海，但卻沒有注意到台北市不管跟哪一個國際型的都市，也都有舉辦相對應的論壇。

徐巧芯也提到里長被約談的事件，沈伯洋提出5分之1的「嫌疑論」，徐質問，可以在街上亂抓人，亂抓之後不用對別人有一絲的不好意思嗎？為何基隆的里長因為「反滲透法」被羈押了23天，結果無罪，要賠償9萬多元？賠償也遠遠不夠，因為心靈上的壓力創傷、家人受到的社會霸凌，那是無可抹滅的。

作為台北市長，應該要告訴大家，中共雖然對台灣有滲透，這點要積極防堵，但檢調系統在調查的過程中，要遵循比例原則，不能傷及無辜，這點對市民來說非常重要，是大家自由以及安全的保障。沈伯洋還把調查、管束說成保護，有哪個里長覺得自己被調查，清晨6時被敲門帶走，是一種保護？很多人想起仍瑟瑟發抖。

徐巧芯說，沈伯洋在某知名主持人的節目專訪，被說很像台北的「武安侯」，眉毛像古代將軍的眉毛，年輕時因為頭髮較長，很像言承旭。她不確定這些說法到底是不是在害沈。但選市長看的是市政能力，提出什麼具體政見，而不是像不像張凌赫、言承旭。但他似乎很樂意、享受這樣的吹捧。