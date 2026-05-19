驚拋「兩岸」一定要共治共榮 李四川笑回：是淡水河兩岸

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至三重參加座談會時，驚拋兩岸應共治共榮，隨即笑稱：「這兩岸非彼兩岸，是淡水河兩岸。」李四川強調將與台北市長蔣萬安合作，透過交通串聯AI廊帶將雙北一日生活圈縮短為30分鐘，打造共治共榮的雙北。

李四川說若年底當選新北市長後，會將社子大橋延伸至蘆洲並連接五股輕軌，讓車流與輕軌可以連接至台64線、台65線，就可以將高科技產業形成廊帶。李四川說，屆時從南港軟體園區、內湖科技園區、北士科沿著大橋及輕軌連接至台64、台65高架橋一路到延伸至三重、板橋、土城與新店，建構雙北AI高科技廊道。

針對之前推出的提高敬老卡點數政策，李四川表示走訪雙溪、瑞芳等偏遠地區時，偏鄉長輩反映因交通環境限制，導致敬老卡的點數常用不完，李四川說之前擔任台北縣副縣長時，偏鄉長輩曾抱怨「申請吃到飽，但因沒有基地台永遠吃不飽」。因此他主張實事求是，承諾未來在財政容許下，讓600點中300點可用於掛號費、藥局及超商等悠遊卡特約店使用。包含購買醫藥保健品、尿布等民生必需品，甚至長輩還可以用點數去超商買牛奶給孫子喝，促進祖孫互動。

李四川也吐露參選新北市長的心聲，他表示很多人問為什麼要回來選舉，包括自己的兒子都說你擔任過3次副市長（副縣長），算起來也是1.5個市長。李四川說，自己公務生涯42年，曾經擔任過國民黨秘書長，但過去一直都是「抬轎的人」，從未真正參與選舉，這次首度「坐轎」參選，坦言坐轎的人也不輕鬆，但他越跑越有力量。

李四川最後也向在場的鄉親請託希望能協助拉票，如果年底能順利當選新北市長，會將42年的經驗貢獻回饋給所有鄉親。

李四川至三重參加座談會。記者黃子騰／攝影