跨縣市輔選！蔣萬安今晚力挺吳宗憲首發藍白大造勢 綠營回應了

2026選戰開打，宜蘭藍白陣營今晚首度千人造勢，對決綠戰。台北市長蔣萬安更首度跨出雙北，與縣長參選人吳宗憲同台造勢，喊出「宜蘭線+1」，北北基桃宜跨縣市合作。對此，民進黨林國漳競選辦公室表示，宜蘭發展藍圖必須建立在「守護在地特質」基礎，無需被「外加」到別人的發展框架裡，需要深耕在地的政策。

吳宗憲競選團隊表示，千人懇託造勢活動特別請到台北市長蔣萬安，不只因為他是宜蘭女婿，也因台北市是將來推動「宜蘭＋1縣」跨縣市合作重要夥伴，在北北基桃宜大聯盟架構下，推動「北北基桃宜TPASS＋1」整合方案，用一張卡就能輕鬆通勤，推動「北宜雙科」合作，讓宜科、北士科成為最佳拍檔，幫助宜蘭產業升級、青年高薪就業。

選戰觀察吳宗憲團隊空戰實力強，吳在短時間內知名度大增並獲得認同，代表藍白披戰袍；陸戰部分，他吸納前立委林建榮、前縣長呂國華及縣長林姿妙的部分組織班底，固守藍營票倉，也搶攻中間選民。今天造勢晚會中，更與議長張勝德、民眾黨陳琬惠同框營造團結氣勢，一場藍白與綠的正式對決。

針對吳宗憲所提跨縣市合作政策，民進黨縣長參選人林國漳則是強調全方位守護在地主體性與基層需求。競選辦公室表示，宜蘭擁有得天獨厚的蘭陽平原、獨特的山海地景，堅守環保與文化主體性的「宜蘭精神」，從來都不是都市擴張的預備用地，而是全台灣人心靈嚮往的棲息地、桃花源。

林國漳競辦說，林國漳支持所有的跨區域合作，但是宜蘭發展藍圖必須建立在「守護在地特質」基礎上，不是在別人的發展框架裡，需要深耕在地，所以林國漳最近陸續提出「青年四箭、百萬植樹、宜蘭勁水大縣章、海洋新宜蘭」等政見。

競辦表示，政見規劃從山林、治水跨足到海洋，不僅涵蓋宏觀的生態主體性，更具體落實於「深耕在地」民生亮點專案中，包含推動0-6歲幼兒門急診掛號費補助、公托量能倍增及假日臨托等，同時規劃城際1500元與縣內500元通勤月票，加碼補助弱勢長者健保與皮蛇疫苗，用最扎實的政策溫度貼合基層需求，爭取選民認同。