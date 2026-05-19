彰化「反胃聯盟」縣長拒投藍 謝衣鳯酸：人必自重而後人重

國民黨彰化縣田尾鄉代會前副主席黃坤煌發起「2026彰化縣長反胃聯盟」，強調反對國民黨中央徵召的彰化縣長參選人魏平政，並號召國民黨支持者拒投縣長票。國民黨立委謝衣鳯今說，彰化縣黨部、國民黨中央等一直以來喜歡用找她的家人的方式，讓他們去問她的家人，「人必自重，而後人重之。」

謝衣鳯說，彰化縣長的人選徵召已定案，未來勝選與否由黨中央與縣黨部負責。人生很苦，但很甜，世上苦人多，她會更努力為彰化縣民服務，造福鄉里，這是她的責任，也是她未來的任務。

彰化基層出現「反胃聯盟」，反對國民黨中央徵召空降的魏平政，號召國民黨支持者拒投縣長票。謝衣鳯說，不管是徵召的參選人、彰化縣黨部或是黨中央都習慣徵詢她的家人，也不問、不徵詢她的意見。現在木已成舟，如果他們還是去徵詢她的家人，並獲得她家人的支持，那就以這樣子的方式進行。

謝衣鳯說，他們（指彰化縣黨部、國民黨中央）一直以來喜歡用找她的家人的方式，這也讓他們去問她的家人。「人必自重，而後人重之。」就這樣子處理。