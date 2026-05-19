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鄭麗文被指得罪黨內衝擊地方大選 林沛祥：國民黨多元開放 歡迎各聲音

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供

媒體報導指，國民黨主席鄭麗文上任後得罪國民黨內有實力的意見領袖，恐不利今年地方大選。國民黨立院黨團書記長林沛祥今表示，他認為國民黨是多元開放的政黨，歡迎所有的聲音，也願意接納所有的聲音，不管是好的、壞的。

2026九合一選舉

立法院今進行對賴清德總統彈劾案投票。林沛祥表示，賴清德是昨是今非的總統，天天話語變來變去。對外交真的無能，對內就是蠻橫，像這樣主動毀憲亂政的總統，必須讓其歷史留名。面對賴清德彈劾案門檻高，林認為不能不做，林表示，台灣民主走到現在，第一次出現這種「選票獨裁」，第一次看到總統把行政權無限擴大，直接把司法、立法權全部都沒收在自己的手上。

林沛祥表示，這次的彈劾案，重點是表態，至少有60%的民意，是不認同賴清德作為。雖然賴清德有行政權，但行政權不能無限擴張。有句名言「絕對的權力導致絕對的腐化」，民進黨在十年執政之後，慢慢變成這樣。

有媒體報導指，鄭麗文上任後，把前總統馬英九、立法院長韓國瑜、中廣前董事長趙少康等，藍營內部有實力的意見領袖等都得罪，鄭麗文若繼續分裂，未來選舉可能會很難選，預估會掉三席縣市長。對此，林沛祥表示，與其說把所有人都得罪，他認為國民黨是多元開放的政黨，歡迎所有的聲音，也願意接納所有的聲音，不管是好的、壞的。

林沛祥表示，有話就應該直接講，這是國民黨應該要做的、走的方向，不會因為誰現在在位，特定去講在位的人的話就是不能違背的聖旨。讓多元的聲音出來，就跟美國一樣，很多人不喜歡美國總統川普，但不代表川普現在做的事情不被一些人認可。民主的本質就是如此。

此外，關於「離島建設條例」，澎湖縣政府認為不宜貿然放寬，有些內容是稀釋主權。林沛祥說，此事慢慢看下去，離島建設條例針對離島縣市，這些縣市的確需要多點幫助，不然其實做不到區域平衡，貿然把離島建設條例牽扯到主權，他覺得滿奇特的。

2026九合一選舉 國民黨 鄭麗文 林沛祥

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