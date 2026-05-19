遭疑蓋飯店不一定能振興觀光 李四川：公地設地上權留住觀光客

國民黨新北市長參選人李四川昨天至鶯歌參加地方產業座談會時，提出觀光政見，被質疑蓋飯店不一定振興觀光，甚至會壓縮民宿生存。李四川指出，為了能把旅客留在觀光區及消費，可以用公家的土地設定地上權，提出合理可接受的費用來蓋飯店。

李四川昨天提出只要每區有特色，可以提供公家土地去發展品質比較好的觀光飯店，讓觀光客住在新北及留住消費。不料卻遭綠營及側翼質疑是要每區蓋飯店，李四川今天上午參加三重區鄉親及基層幹部座談會被問及時表示，並未說區區要有飯店，但因國旅飯店的住宿費用太高，所以昨天鶯歌座談會時當地理事長說希望能把旅客留在觀光地區，在那裡消費。因此他提出可以在公家有的土地用設定地上權，做一個較合理、市民都可以接受的費用來蓋飯店。

針對基隆也發生鼠患問題，李四川被問及對此看法時表示，鼠患的部分基隆已啟動應變措施，原則上也對本身做疫調，基隆市府會妥善的處理。