沈伯洋用AI攻蔣萬安10大民怨 殷瑋曝市府早在做別「重新發明輪子」

民進黨北市長參選人沈伯洋上周正式徵召，鏡週刊今報導，犯罪學背景的沈伯洋善用AI助攻選戰，團隊內部打造一套「市民之槌」，用AI分析1999陳情，要揪蔣市府十大民怨痛點。北市研考會主委殷瑋表示，這些事情北市府本來就已在做，他酸，這又跟「無限城論壇」一樣，把已在做的事，重新包裝變好像一個新提案。

殷瑋表示，第一，之所以能用這系統爬梳的資料，就是市府的公開資料，之前不是聽到沈伯洋說，拿出去交流的資料就是「滲透」、「破口」，那些資料也都是公開資料。如果公開資料會造成滲透、是破口的話，現在又拿公開資料來做這些事，難道沈伯洋委員自己也是滲透、破口？這在邏輯上是說不通的。

殷瑋表示，這些事情其實北市府本來就已經在做。事實上，北市府既然有1999系統，本來就是每天、每周長期用大數據評估陳情的內容跟分類，並做出施政做法。奉勸沈委員不要再「重新發明輪子」，也不要關起門來「重新造一輛車子」。

殷提到，第三，北市府施政不是只看1999的陳情來做長期趨勢判斷，還要包括每周的微觀滾動進來的訊息，對施政者來說，也是非常重要，建樹也要建林。

更大的林是什麼？殷瑋表示，因為使用1999的人，雖然真的不少，但也只能觸及10至15%的市民對象。也就是說，必須要用其他更多手段，去探知人民心裡在想什麼？哪些是需要解決的事情？例如透過民調、透過長期對市政的熟悉與關心及勤走基層，這些事情是非常重要，這是累積、是非常重要的。

他也舉「無菸城市」為例，透過1999系統可以看到時不時有民眾對於行走二手菸害的抱怨，進一步民調、並坐國外參訪考察，最後由市府總體討論規畫，終究上路並領先全國。這就是如何運用資料治理與民意探知，打造出大家都能滿意到政策，目前無菸城市滿意度是達到9成以上的政策。

媒體追問，沈伯洋把這個系統定調為「秘密作戰」，台北市政府未來有沒有可能也有這些秘密作戰？殷瑋表示，把公開資料當做是「秘密作戰」，沈伯洋委員依照他的邏輯，要去想想，有沒有自己是滲透、是破口的問題。對於台北市政府來講，就是專注在自己的軌道上，從不同管道探知民意，好好解決市政問題，以市政為優先，專注事證，這件事才是最重要的。

另，沈伯洋的這套系統也會整理藍綠白議員質詢關注的議題，殷瑋表示，每一次議員的質詢，市府都有人在場。不管是書面要回應，還是當場要回應，市府對於議員質詢市長的承諾事項，也都有在管考、列管。各種機制很多現狀都已經在運行，剛已經講過，不要重新發明輪子，也不要把門關起來自己重新造車，這才是對市民最負責的態度及最應有的交代。