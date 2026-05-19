沈伯洋用AI市民之槌攻蔣萬安 殷瑋酸：立委2年也沒看你提國民之槌

北市長選戰白熱化，民進黨北市長參選人沈伯洋上周正式徵召，起手式鼠患之亂後，傳出團隊內部打造一套「AI市民之槌」，抓市長蔣萬安上任後十大民怨，強攻蔣萬安施政。北市研考會主委殷瑋反擊，沈伯洋委員早可提「國民之槌」，上任立委兩年多，應善用立法權好好監督賴清德政府，但從頭到尾，從沒看過這件事發生。

殷瑋也酸，或許用ＡＩ爬梳大數據，也可以看出賴清德總統在1999年「台灣前途決議文」推出後，到底講了多少次他是「台獨工作者」，這件事大家都可以一起來檢驗。

殷瑋今天受訪表示，其實用AI，可以做非常多事情，沈伯洋委員是民進黨提名的立法委員，可以管轄範圍是及於全國，如果他上任立委到現在，有早一點想到用AI，早就可以提出「國民之槌」，可以來好好監督賴清德政府，因為他是立委有立法權，應該要監督行政權，但從頭到尾，從來沒有看過這件事發生。