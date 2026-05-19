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雙北共治遭質疑是上對下 李四川痛批沈伯洋：對市政都不清楚

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川表示雙北其實已經共治了很久，包含汙水及垃圾，痛批沈伯洋對市政都不清楚。記者黃子騰／攝影
李四川表示雙北其實已經共治了很久，包含汙水及垃圾，痛批沈伯洋對市政都不清楚。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至綠營票倉三重區，參加鄉親及基層幹部座談會。針對沈伯洋說共治有點上對下，李四川指出雙北其實已共治很久，包括共同處理雙北的汙水、淡水河岸及河面的垃圾，也是兩市共治，批沈伯洋對市政都不清楚。

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李四川今天上午9時許至三重區過圳市民活動中心，參加三重區鄉親及基層幹部座談會，李四川一到場就受到在場民眾熱烈歡呼大喊「凍蒜」。媒體詢問關於之前李四川雙北共治的說法，遭蘇巧慧提出雙北是競爭又合作，沈伯洋則指出共好不是共治，因為共治有點上對下，雙北比較像生態系。

李四川回應指出，對於沈伯洋說法有一點驚訝，因為沈伯洋可能不知道雙北其實共治了好久，包括共同處理雙北的汙水。以前八里汙水處理廠台北市管，現在移交給新北市管，但管的是兩個市的汙水，例如像淡水河河岸、河面的垃圾也是兩市共治都做得相當好，批沈伯洋對市政大概都不清楚。

另外針對沈伯洋駁斥說沒有台獨黨綱，現在是台灣國家前途決議文。李四川表示沈伯洋說沒有台獨黨綱，但對手蘇巧慧也提出兩國論的修憲，他們兩位應該要去統一對外說明，如果真的有台獨黨綱，要不要去修台獨黨綱。

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