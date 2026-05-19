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新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）日前出席在三重綜合體育館舉辦的董事長開講粉絲見面會，分享他參選的心路歷程與政見，台北市長蔣萬安（右）到場為他站台。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）日前出席在三重綜合體育館舉辦的董事長開講粉絲見面會，分享他參選的心路歷程與政見，台北市長蔣萬安（右）到場為他站台。記者余承翰／攝影

台北市長選戰隨民進黨沈伯洋徵召後，不斷與市長蔣萬安激戰，綠營盤算困守蔣萬安在北市，不讓母雞效應外溢；但蔣萬安繼上周首度與國民黨新北市長參選人李四川同台造勢，今天再幫黨內宜蘭縣長參選人吳宗憲輔選，未受沈影響，蔣幕僚直言，「該做的事、該走的路，都會持續進行」，同時對手及側翼只要抹黑都會逐一回擊，不會客氣。

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據了解，今天蔣萬安赴宜蘭輔選，是應吳宗憲邀請，之前兩人都有默契，且都是法律人，蔣萬安又是宜蘭女婿，甚至對北市府來說，宜蘭也一直是北北基桃宜很重要一日生活圈夥伴縣市。

距離年底選戰還有半年多，知情人士表示，爭取連任的蔣萬安選戰軸線很清楚，首要就是持續推動「有感施政」，如營養午餐免費政策，「本來中央可以做，但中央不做，北市就來做，當全國各縣市紛紛跟進，更是民進黨執政『照妖鏡』」；至於另一軸線，就是面對對手沈伯洋團隊側翼的抹黑、認知作戰，蔣團隊也發揮「即戰力」快速澄清。

這名人士提到，蔣萬安的攻勢火力，過去在立法院就曾被稱為「戰神」，大罷免期間外界也見識到蔣萬安的戰力，但對連任市長來說，「政治說服，還是會以正面為主」，但有需要闢謠，「蔣團隊、台北隊都不會客氣」。

他舉近期沈伯洋的「雙城滲透說」、還有稱里長赴陸旅遊被調查是保護、台獨黨綱議題等，都是對手團隊先丟出來的議題，蔣萬安受訪才被動回應，結果對手還喊蔣萬安專心討論市政，這不也是典型認知作戰、烏賊戰術？所以接下來，蔣萬安戰術也會很清楚，就是只要對手抹黑，蔣就會回應、稀釋謠言、澄清，不會影響持續推動市政的腳步。

至於蔣萬安全台趴趴走，讓母雞效應外溢，國民黨北市議員張斯綱認為，蔣萬安具全國知名度、也有極高支持度，各地候選人都希望蔣萬安來走一走，「蔣萬安的外溢，對國民黨整體選情加分、有效，且可以互相加成。」

接下來蔣萬安空戰，是否也要全台聯防？張斯綱認為，近期沈伯洋打空戰就是台獨意識形態，不過這次的川習會讓民進黨的台獨神主牌備受挑戰，瓦解民進黨意識形態上可以進攻部分，所以民進黨今年選戰要打芒果乾這議題，可能很難打，不會像蔡英文時期這麼好操作，加上沈伯洋對市政也不熟，民進黨可能要重新思考選舉戰術。

不具名藍營人士認為，對蔣萬安連任者來說，「沒有什麼選戰不選戰，只要市政做好，就是最好的說服」。例如蔣萬安昨天到雲林看台灣鯛、花生，為北市九月將推動的營養午餐免費食材安全溯源，其實就是告訴大家，營養午餐免費政策在北市帶動下，全國紛紛跟進免費，現在蔣萬安進一步要提高營養午餐品質，「讓孩子吃得飽、吃得好，這都是最核心」。至於對手怎麼認知作戰、烏賊戰，對蔣萬安爭取連任的施政節奏，都不會有所影響。

另名藍營人士也認為，蔣萬安、李四川喊雙北共治，民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱新北不是細漢，民進黨打這議題，恐對綠營不利，因雙北長久以來包括汙水處理、淡水河共同治理等，雙北都必須合作，至於蔣萬安到新北、宜蘭等全台各地輔選走透透，蔣萬安有其光環，其他縣市參選人才會邀幫造勢，絕對能讓彼此加分，拉高藍營士氣。

蔣萬安昨天到雲林看營養午餐食材溯源，吃土豆肉粽，香粽入口他一臉陶醉直說好吃，成為虎尾農會土豆肉粽最佳代言人。記者蔡維斌／攝影
蔣萬安昨天到雲林看營養午餐食材溯源，吃土豆肉粽，香粽入口他一臉陶醉直說好吃，成為虎尾農會土豆肉粽最佳代言人。記者蔡維斌／攝影

蔣萬安 沈伯洋 吳宗憲 2026九合一選舉 台北市選舉

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