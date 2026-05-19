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嘉義縣長在野大聯盟擬推吳容輝遲未表態 若遭拒她出線機會大

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年底嘉義縣長選戰，國民黨與地方「反明文規定勢力」籌組「在野大聯盟」，擬推最強人選前代理中選會主委吳容輝（右），不過，吳仍擔任中選會委員，是否參選未表態，國民黨嘉義縣黨部預計下周召開委員會議，討論縣長提名布局。若吳容輝不參選，將徵召年底卸任朴子市長的無黨籍吳品叡（左）投入選戰。記者魯永明／翻攝
年底嘉義縣長選戰，國民黨與地方「反明文規定勢力」籌組「在野大聯盟」，擬推最強人選前代理中選會主委吳容輝（右），不過，吳仍擔任中選會委員，是否參選未表態，國民黨嘉義縣黨部預計下周召開委員會議，討論縣長提名布局。若吳容輝不參選，將徵召年底卸任朴子市長的無黨籍吳品叡（左）投入選戰。記者魯永明／翻攝

年底嘉義縣長選戰，民進黨提名立委蔡易餘角逐；國民黨與地方「反明文規定勢力」籌組「在野大聯盟」，擬推最強人選前代理中選會主委吳容輝，不過，吳仍擔任中選會委員，是否參選遲未表態，他上月底卸任中選會代理主委，同時向行政院長卓榮泰請辭委員，但卓榮泰至今未批准辭呈，引發「中央卡人」聯想， 影響在野大聯盟選戰布局。

2026九合一選舉

距離嘉縣年底五合一選戰接近，藍營等在野陣營有意參選人心急焦慮，藍營內部規畫備案。據了解，國民黨嘉義縣黨部預計下周召開委員會議，討論縣長提名布局，若吳容輝決定不參選，黨部委員會將徵召年底卸任朴子市長的無黨籍吳品叡投入選戰。

吳容輝過去長期在縣府服務，跨藍綠縣長受重用擔任副縣長，又曾任內政部次長及台酒、台鹽董座，地方中央行政歷練完整，加上地方人脈深厚，被視為最具整合能力的人選之一，因此受藍營等在野陣營勸進。對此，吳容輝表示，他目前仍是中選會委員，不宜談論選舉議題，不過他說，中選會委員兼任，即使未獲准辭職，若決定參選，不會因未獲准辭職受影響，行政院無法用人事案「卡」他參選。他提辭呈後，卓榮泰表達慰留，目前持續參與中選會委員會議。

無黨吳品叡出身地方政治家族，父親吳博文曾任國民黨朴子市黨部主委，吳家在地方具有政治實力。吳品叡曾在2018、2022年2度參選朴子市長當選，當時以「在野聯盟」整合模式，在綠營優勢區選贏綠營提名人選勝出，因此被視為具備複製勝選經驗的人選。

據了解，國民黨主席鄭麗文南下嘉縣新春團拜結束，與組發會主委李哲華轉往義竹鄉，與前不分區立委、曾任縣黨部主委的翁重鈞餐敘，翁重鈞是黨內大老黃派領袖，過去角逐縣長失利，仍具政治影響力。吳品叡是翁重鈞栽培政壇新生代，雙方會面討論選情人選，整合在野大聯盟。

藍營人士分析，若吳品叡投入縣長選戰，將延續朴子市長勝選模式，以國民黨組織結合地方反綠力量，擴大在野聯盟效應，力拚縣長選戰勝選。對於外界勸進投入縣長選戰，吳品叡接受媒體訪問表示，感謝各界鼓勵，參選縣長是人生重大決定，也是非常大挑戰，目前持續與家人及長輩討論，尚未做出最後決定。

年底嘉義縣長選戰，國民黨與地方「反明文規定勢力」籌組「在野大聯盟」，擬推最強人選前代理中選會主委吳容輝（左），不過，吳仍擔任中選會委員，是否參選未表態，他上月底卸任中選會代理主委，同時向行政院長卓榮泰請辭委員，但卓榮泰至今未批准辭呈，引發「中央卡人」聯想。圖／聯合報資料照
年底嘉義縣長選戰，國民黨與地方「反明文規定勢力」籌組「在野大聯盟」，擬推最強人選前代理中選會主委吳容輝（左），不過，吳仍擔任中選會委員，是否參選未表態，他上月底卸任中選會代理主委，同時向行政院長卓榮泰請辭委員，但卓榮泰至今未批准辭呈，引發「中央卡人」聯想。圖／聯合報資料照

卓榮泰 蔡易餘 藍營 2026九合一選舉

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