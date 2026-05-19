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稱台獨黨綱已被覆蓋...他酸沈伯洋「台獨薛丁格大師」？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋（中）。本報資料照片（記者許正宏／攝影）
民進黨北市長參選人沈伯洋（中）。本報資料照片（記者許正宏／攝影）

民進黨北市長參選人沈伯洋台獨黨綱已被台灣前途決議文覆蓋。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安說，民進黨官網白紙黑字寫：正常國家決議文事實上是過去台獨黨綱與台灣「前獨」決議文的延伸，按沈伯洋法律邏輯，正常國家決議文才是最新的增修條文吧，還是沈伯洋的台獨時間裂縫，獨漏2007年？沈伯洋根本是台獨薛丁格大師？

2026九合一選舉

陳冠安提到，即使是2026年的今天，民進黨的官網上仍高掛著台獨黨綱、台灣前途和正常國家決議文的比較QA。裡頭的比較表格，很明確告訴大家，正常國家決議文才是集大成者。

陳冠安說，希望邏輯很好的沈伯洋，可以明確告訴大家， 1999年的台灣前途決議文到底是如何取代2007年本來作為其延伸的正常國家決議文？連廢台獨黨綱和正常國家決議文，沈伯洋根本才是民進黨真正的話事人吧，隨意改變黨的台獨立場論述，還不用經黨主席和中常會同意。

美國總統川普稱不希望有人走向台獨，引爆北市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋的隔空開火。蔣萬安昨喊同情沈伯洋，酸民進黨台獨就像月亮，初一、十五不一樣；沈伯洋回批蔣不知道同情什麼？

陳冠安也在臉書表示，沈伯洋聲稱，自1999年開始，民進黨就以台灣前途決議文為主，陳冠安問，「欸，如果用新法優於舊法的法理概念看，倘若1991年的台獨黨綱被1999年的台灣前途決議文給覆蓋了，那我就想請問嚴守時間觀念的沈伯洋，那1999年的台灣前途決議文是否也被2007年的正常國家決議文給取代了呢？」

國民黨北市港湖億元參選人陳冠安提到，即使是2026年的今天，民進黨的官網上仍高掛著台獨黨綱、台灣前途和正常國家決議文的比較QA。裡頭的比較表格，很明確告訴大家，正常國家決議文才是集大成者。圖／引用自陳冠安臉書
國民黨北市港湖億元參選人陳冠安提到，即使是2026年的今天，民進黨的官網上仍高掛著台獨黨綱、台灣前途和正常國家決議文的比較QA。裡頭的比較表格，很明確告訴大家，正常國家決議文才是集大成者。圖／引用自陳冠安臉書

台獨 沈伯洋 民進黨 2026九合一選舉 台北市選舉

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