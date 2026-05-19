聽新聞
0:00 / 0:00
影／與「蹭飯」學弟合體拜票 蘇巧慧：沈伯洋髮夾還是我借他的
民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧今天清晨首度合體拜票，帶著雙北黨籍議員參選人前往台北漁市及台北市第一果菜批發市場向攤商與民眾請託致意。
2026九合一選舉
蘇巧慧受訪表示，她與沈伯洋從20多年前在美國求學時就認識，住在同一棟宿舍的同一層樓，也常一起吃飯，記得沈伯洋那時候頭髮留很長，還要借髮夾給他，沒想到現在一起在立法院並肩作戰，希望最好的戰友將來能一起帶領台北、新北一起進步，就像同學時期彼此既合作又競爭，也像餐廳一樣，在相同的法規下有不同的廚師，料理出不同的菜色給市民，台北漁市場就是雙北人的共同生活圈，所以我們一起來向大家問候。
沈伯洋對於台北市長蔣萬安跨縣市輔選表示，這是對方到哪裡助選是他的自由，但是我就是在我們的城市努力深耕經營。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。