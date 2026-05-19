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影／與「蹭飯」學弟合體拜票 蘇巧慧：沈伯洋髮夾還是我借他的

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、新北市長參選人蘇巧慧（右一）今天清晨首度合體拜票，前往台北漁市及台北市第一果菜批發市場向攤商與民眾拜票致意。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、新北市長參選人蘇巧慧（右一）今天清晨首度合體拜票，前往台北漁市及台北市第一果菜批發市場向攤商與民眾拜票致意。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧今天清晨首度合體拜票，帶著雙北黨籍議員參選人前往台北漁市及台北市第一果菜批發市場向攤商與民眾請託致意。

2026九合一選舉

蘇巧慧受訪表示，她與沈伯洋從20多年前在美國求學時就認識，住在同一棟宿舍的同一層樓，也常一起吃飯，記得沈伯洋那時候頭髮留很長，還要借髮夾給他，沒想到現在一起在立法院並肩作戰，希望最好的戰友將來能一起帶領台北、新北一起進步，就像同學時期彼此既合作又競爭，也像餐廳一樣，在相同的法規下有不同的廚師，料理出不同的菜色給市民，台北漁市場就是雙北人的共同生活圈，所以我們一起來向大家問候。

沈伯洋對於台北市長蔣萬安跨縣市輔選表示，這是對方到哪裡助選是他的自由，但是我就是在我們的城市努力深耕經營。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一）、新北市長參選人蘇巧慧（右二）今天清晨首度合體拜票，前往台北漁市及台北市第一果菜批發市場向攤商與民眾拜票致意。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一）、新北市長參選人蘇巧慧（右二）今天清晨首度合體拜票，前往台北漁市及台北市第一果菜批發市場向攤商與民眾拜票致意。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、新北市長參選人蘇巧慧（右三）今天清晨首度合體拜票，帶著雙北黨籍議員參選人前往台北漁市及台北市第一果菜批發市場拜票，並在當地廟宇一起祈福。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、新北市長參選人蘇巧慧（右三）今天清晨首度合體拜票，帶著雙北黨籍議員參選人前往台北漁市及台北市第一果菜批發市場拜票，並在當地廟宇一起祈福。記者潘俊宏／攝影

沈伯洋 蘇巧慧 台北市長 2026九合一選舉

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